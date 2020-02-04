İçişleri Bakanlığı'nca Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 942 personelin katılımı ile yapılan denetimde 36.917 okul servis aracı denetlendi. Denetimde, 2 bin 79 sürücüye cezai işlem uygulanırken, eksikliği tespit edilen 328 okul servis aracı da trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birimler tarafından 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik-Okul Çevreleri İle Servis Araçları Denetimi ve Tek Dal Sigara Satış Uygulaması' gerçekleştirildi.

Uygulama, mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, okullar çevresinde bulunan umuma açık yerler, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak okul çevrelerinde yapıldı. Uygulama kapsamında ayrıca okul servis araçları ve personeli denetlendi.

2 bin 79 sürücüye cezai işlem uygulandı

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46.942 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; 36.917 okul servis aracı denetlendi, 1.210 adet 'Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak', 80 adet 'Emniyet Kemeri Takmamak', 119 adet 'Fazla Yolcu Taşımak' ihlalleri başta olmak üzere toplamda 2.079 sürücüye cezai işlem uygulandı ve eksikliği tespit edilen 328 okul servis aracı trafikten men edildi.

202 işyeri hakkında idari işlem yapıldı

Ayrıca; 16.500 okul çevresi kontrol edildi, öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park-bahçeler, metruk binalar, alkol, özellikle açık veya paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları ve benzeri umuma açık yerlerde gün boyunca yapılan denetimlerde; 36.737 umuma açık yer kontrol edildi. 202 işyeri hakkında ve paket açılarak adet şeklinde sigara satışı yapan 2 işyeri hakkında idari işlem yapıldı.

2 bin 115 aranan şahıs yakalandı

Umuma açık yerlerde bulunan 401.099 şahıs sorgulandı; 1 FETÖ/PDY, 15 uyuşturucu suçları, 4 cinsel suçlar, 37 yaralama, 34 hırsızlık, 19 dolandırıcılık, 12 tehdit, 13 hakaret, 9 kayıp çocuk, 1.788 yoklama kaçağı-bakaya, 183 diğer suçlardan olmak üzere toplam 2.115 aranan şahıs yakalandı. Dilencilik ile ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

Denetimlerde ayrıca 12 adet av tüfeği, 6 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet mermi/fişek, 4 adet kesici/delici alet ile 5 adet kurusıkı tabanca elde edildi. 2 gr. eroin, 93 gr. esrar, 52 gr. sentetik uyuşturucu, 33 adet sentetik uyuşturucu hap, 19.872 paket kaçak sigara, 2.569 lt. kaçak içki, 9.150 adet tütün doldurulmuş macaron ve 200.185 gr. macarona doldurulmak üzere kıyılmış tütün ele geçirildi.