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13:12 04 Şubat 2020
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    Kaftancıoğlu il başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı

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    Kurultay sürecinde olan CHP'de il başkanları belirleniyor. İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu yeniden aday olduğunu bildirdi.

    37. Olağan Kurultay sürecine giren CHP'de il başkanları belirlenmeye başladı. İki yıl önceki kurultayda partinin İstanbul İl Başkanı seçilen Kaftancıoğlu, yeniden aday olduğunu açıkladı.

    Kaftancıoğlu adaylık açıklamasında, "İki yıl boyunca nasıl fedakârlık yaptığını bildiğim benim hep birlikte kuracağımız hayalin gerçekleşmesine yardımcı olan eşim ve kızıma teşekkür ediyorum. Aynı duygu, inançla adaylık açıklamasını yapıyorum. İki yıl önce adaylık açıklamamızı yaparken hep birlikte hayalimizi hayata geçireceğimizi söylemiştik" dedi. 

    "İstanbul'a nefes aldıran Ekrem Başkanımıza, hayalimizin parçası olan İstanbul İttifakı'na ve CHP örgütüne ne kadar teşekkür etsem azdır" diyen Kaftancıoğlu, "Parti içi demokrasiyi uygulayan tek partiyiz. Kongrelerimizin kişilerin değil ilkelerin tartışıldığı, kararın örgütlerimizde olduğu süreçlerdir. 9 Şubat İstanbul Kongremizi bu inançla gerçekleştireceğiz. Yapacaklarımızın dahası var o nedenle adayım. İstanbul'dan Türkiye'ye tek yön iktidar. Şimdi yeniden yeni bir hikâyeye ve yolculuğa çıkıyoruz. O nedenle bize sadece inancınız lazım. Ezilenlerin ve güvencesizlerin kendini yeniden bulduğu yeni bir siyaseti inşa edeceğiz" diye konuştu. 

    Kaftancıoğlu, "Umudu birlikte yayacağımzı günlerin dahası var. Uykusuz gecelerimizin, iktidar için mücadele edeceğimiz her bir anın dahası var. Bu inançla 37. İstanbul İl Kongresi'nde bir kez daha adayım. İstanbul örgütümün bana hissettirdikleriyle Türkiye'ye nefes aldırmak için adayım" ifadesini kullandı. 

    'Cemal Başkanımız da aday olup çekilmiş birisi değil'

    Açıklamasını ardından gazetecelerin sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu şöyle konuştu: 

    "Bir hak teslim, yapmak durumundayız. CHP, demokrasinin kendi içinde uygulandığı bir parti. Genel Başkanımızın ilçe başkanları ile yaptığı toplantıda, bizlerle çalışmaya devam etmek istemesi bir dayatma değil, kendi düşüncesidir. Genel Başkanımız hak teslimi yapmıştır, kanaatini belirtmiştir, örgütümüzün karar vereceğini dile getirmiştir. CHP, demokrasinin yaşandığı bir parti. Elbette başka adaylar çıkabilir. Bizimki bir bayrak yarışı. Başka aday çıkmasıyla ilgili en ufak bir kaygısı olmaz."

    Biz CHP’de geçmiş dönemlerde aynı koltuklarda oturmuş insanlar (Cemal Canpolat) olarak her zaman bir araya geliyoruz. Cemal Başkanımıza da hak teslimi yapmamız lazım. Cemal Başkanımız,  ‘Ben sizin karşınıza aday olmayı düşünmedim, doğru da bulmam. Bunu görüştüğüm herkese söyledim. Benim çevremde dışlandığını düşünen birtakım arkadaşların böyle bir eğilimi ve önerileri oluyor, ben de bu süreci yönetmek durumundayım’ dedi. Cemal Başkanımız da aday olup çekilmiş birisi değil."

    Kaftancıoğlu ayrıca Twitter'dan da bir açıklama yaparak "İl Merkezimizde örgütümle birlikte il başkan adaylığımı açıklıyorum. "İstanbul'dan Türkiye'ye tek yön iktidar" parolasıyla yeniden birlikte, yeniden inanarak yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Yapacaklarımızın #DahasıVar" ifadelerini kullandı. 

     

    Etiketler:
    Aday, CHP, Canan Kaftancıoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
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