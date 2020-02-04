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13:38 04 Şubat 2020
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    Yol verme kavgasında hamile kadın ve bebekleri bulunan aileye dehşeti yaşattılar

    Mersin'de yol verme tartışması falçatalı, sopalı kavgaya dönüştü: 2 kişiye yaklaşık 200 dikiş atıldı

    © İHA / KORAY ÜNLÜ-AW926332
    Türkiye
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    Mersin’de yol verme meselesinden çıkan kavgada 5 kişi, 2 şahsı falçata, sopa ve kürekle çeşitli yerlerinden yaraladı. 6 aylık bebek ile 7 aylık hamile kadının bulunduğu araçta saldırıya uğrayan 2 şahsın vücuduna yaklaşık 200 dikiş atılırken, olay anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

    26 Ocak tarihinde saat 22.00 sıralarında merkez Toroslar ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 26 yaşındaki Çağrı Yıldız, 7 aylık hamile eşi ve 25 yaşındaki eniştesi Ali Rıza Sandal ile eşi ve 6 aylık çocuğu araçlarıyla misafirlikten dönerken, bir fırında ekmek almak için durdu. Bu sırada yoldan geçmeye çalışan ve içinde 5 kişinin bulunduğu bir araç, kornaya basarak geçmek istedi.

    Hemen aracına geçerek yol vermek isteyen Ali Rıza Sandal'a, alkollü olduğu ileri sürülen 5 şahıs, küfretmeye başladı. Yol vermesine rağmen Sandal’a saldıran şahıslar, tekme tokat vurmaya başladı. Yanlarında bulunan falçata, sopa ile fırın dükkanının önündeki kürekle Sandal ve araya giren Çağrı Yıldız’a vuran şahıslar, yüzünden, boynundan, kafasından, sırtından yaraladı.

    © AA / MELİKE İNAL
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    Olayın ardından kaçan şüpheliler, şikayet üzerine emniyet birimlerince yakalanarak gözaltına alınırken, yaralanan Yıldız ile Sandal ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaralı 2 kişiye yaklaşık 200 dikiş atılırken, şüpheli şahıslar ise emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    ‘Eşim hamile dememe rağmen saldırmaya başladılar’

    Olay anını anlatan Çağrı Yıldız, gittikleri misafirlikten eve dönerken ekmek almak için fırının önünde durduklarını belirterek, "5 kişi araçtan indi. Direk küfrederek, yol istediler. Yol vermeye çalıştığımız halde saldırmaya çalıştılar. Arabada ben, eniştem, kız kardeşim, 6 aylık bebekleri ile 7 aylık hamile eşim vardı. Eşim hamile dememe rağmen saldırdılar. Bu 5 kişi zaten alkollüydü. Önce enişteme saldırdılar, sonra araya ben girdim. İtiş kalkış olduğu sırada eniştemi kesmeye başladılar. Daha sonra bana da falçata ile vurdular. Sonra eşimin üzerine yürüdüler. Fırının oradan kürek aldılar eşime vuracaklardı araya ben girdim, bana geldi. Bu kişiler yardımcı olmadan direk kaçtılar" dedi.

    ‘Yine olsa yine yaparız' demişler

    Birçok yerlerinden yaralandıklarını söyleyen Yıldız, "Biz hastanedeyken onlar da gelmiş. Orada 'Yine olsa, yine yaparız. Ağabeyim gereken cezanızı kesti' gibi kelimeler kullanmışlar. Biz bir gün sonra karakola giderek şikayetçi olduk. İfadelerimizde her şeyi anlattık. Ona rağmen bir şey yok, şahıslar ifadelerinin ardından bırakıldılar. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bunlar bugün bize, yarın başkasına yapacaklar. Hamile kadın, çocuk falan dinlemediler. Direk gözlerini karartmış bir şekilde, öldüresiye saldırdılar. Boğazımıza, kafamıza, yüzümüze kesik attılar. Bunların gereken cezalarını almalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    © DHA /
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    Ali Rıza Sandal ise fırının önünde ekmek almaya durduklarını kaydederek, "Arkamıza gelen bir araç kornaya bastı. Ben de aracı çekmek için arabaya bindim. Bu sırada bir daha kornaya bastılar, küfrettiler. Ardından indiler ve saldırdılar. Çeşitli yerlerimizde bıçak yaralarımız var. Adalet istiyoruz. Bunlar gereken cezayı alsın, benim için yeterli" dedi.

    ‘Halen gece uyuyamıyorum’

    6 aylık bebeği bulunan Emine Sandal da ekmek aldıkları sırada şahısların arkalarından geldiğini vurgulayarak, "Kornaya bastılar, eşim 'bir saniye ağabey çekiyorum' demesine kalmadı adamlar küfretmeye başladılar. Ondan sonra saldırmaya başladılar. Daha sonra elimdeki çocuğumu hiç tanımadığım bir adamın eline verdim. Ne yapacağımı şaşırdım. Ardından eşim ile ağabeyimi kurtarmaya çalıştım. Araya ben de girdim. Arada ben de kaynadım. Gücümün yettiği kadarıyla montlarından çekmeye çalıştım ama gücüm yetmedi. Eşim ile ağabeyimi bıçakla kestiler. Çok kötüydü. Halen gece uyuyamıyorum. Aklımdan hiç çıkmıyor. Onun şokuyla yaşıyorum. Yargıdan adalet istiyoruz. Şahısların dışarıda ellerini, kollarını sallayarak gezmesini istemiyoruz" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Toroslar, Yol, Kavga, Mersin
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