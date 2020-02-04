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14:43 04 Şubat 2020
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    İstanbul'da ortalama 5 cm kar kalınlığı bekleniyor

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    Türkiye
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    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, perşembe ve cuma günleri İstanbul'da kar yağışı beklediğini belirterek "Birçok noktada ortalama 5 santimlik bir kar yağacak gibi görünüyor" dedi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine ve uzmanlara göre, İstanbul'da beklenen kar yağışı perşembe günü başlayacak.

    Perşembe günü İstanbul'un beyaza bürüneceğini ifade eden Toros, "Bir İstanbullu olarak ben de artık sabırsızlıkla kar yağışını bekliyorum. Çünkü artık kar hayatımızda vazgeçilmez. Ve maalesef bu sene, bugün 4 Şubat olmasına rağmen hala kar yağmadı ama sistemler, atmosfer sayısal modellere göre şu anda Türkiye üzerinden bilhassa Karadeniz'den gelen yağışlı sistem var, Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı bir sistem var. Yarın bol miktarda yağış bırakacak görünüyor Marmara Bölgesi'nde lodos hakim ama çarşambayı perşembeye bağlayan gece sistem biraz Karadeniz'e doğru ilerleyeceği için artık poyraz gelmeye başlıyor ve sıcaklıklar perşembe sabahı 1 derecelere düşecek gibi görünüyor. Dolayısıyla İstanbul için 0-1 derece kar anlamına geliyor. Yani perşembe günü şu andaki atmosferik sayısal modellere göre ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kar bekliyoruz" şeklinde konuştu.

    Beklenen kar yağışı İstanbul'da beyaz örtü oluşturacak kadar kuvvetli olacak mı sorusuna ise Hüseyin Toros, "Aslında bu kar cuma ve bilhassa cumartesi günü de kendini gösterecek gibi görünüyor. Dolayısıyla benim model sonuçlarına dayanarak tahminim bilhassa Perşembe ve Cumartesi günü İstanbul'da kar yağışını göreceğiz. Yani İstanbul beyaza bürünecek diye tahmin ediyorum. Belli noktalarda daha yoğun olabilir ama genel anlamda en azından 3-4 santimlik kar yağışı görünüyor. Bazı noktalarda 10 santim de olabilir ama birçok noktada ortalama 5 santimlik bir kar yağacak görünüyor" diye cevap verdi.

    '14-15 Şubat'ta da kar yağışı olabilir'

    Şubat ve mart aylarında kar yağışlarının olup olmayacağı ile ilgili ise Toros, "Meteorolojik tahminlerin 3 günden sonra tutarlılığı azalmaktadır biliyorsunuz, tabii ki sürekli sistemler geliyor. Aslında kar yağışı derken biz İstanbul'u konuşuyoruz ama Anadolu'da kar yağıyor. İstanbul için konuşursak yine sistem gelişleri var ama hep sınır değerlerde geliyor. Örneğin bir sonraki haftada yani ayın 14'ü, 15'i gibi yine bir sistem gelişi var ama şu an kar gelir ya da gelmez demek çok erken olur" ifadelerini kullandı.

    'Şehirlerde ısı adası etkisi vardır'

    Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da yağması beklenen karın neden bir türlü yağmadığını ise Toros, şu sözlerle açıkladı:

    "Şehirlerde ısı adası etkisi vardır. Bir önceki kar yağışı beklentimizde havada yeterli nem yoktu. Gelen sistem ile beraber yeterli nem yoksa yağış bırakmayabilir. Perşembe günü yeterli nem görünüyor, nem olacağı için kar yağışı olacak. Ama bununla beraber şehirlerde, şehir ısı adası dediğimiz binalardan dolayı, araçlardan dolayı, yüzeyin yapısındaki değişimden dolayı örneğin asfalt olması, gün boyunca alınan ısının emilmesi ve şehrin, şehir olmayan bölgeye göre birkaç derece daha sıcak olmasına yol açabilmektedir. Tabii bu da ben sıfır derecelerden bahsediyorum ama birkaç derece yukarıda olursa oraya yağacak karın yağmura dönüşmesine neden olur."

    'Küresel ısınmanın da etkisi var'

    Karın mevsim normallerine göre geç kaldığını dile getiren Toros, sözlerini şöyle noktaladı:

    "Bu sene biliyorsunuz 2019 yılı çok sıcak geçti ve 2020'nin ilk aylarındayız şu anda... Bugün 4 Şubat ve ben üzerime herhangi bir şey almadan rahatlıkla ceket giyinerek üşümeden dışarıda durabiliyorum. Yine dışarıda insanları da görüyorsunuzdur mont giyinmeden dışarıda olduklarını göreceksiniz. Gerçekten sıcak bir dönem yaşıyoruz ki önümüzdeki aylarda da bu sıcaklığı mart bilhassa nisan ayında göreceksiniz. Tahminlere göre Nisan ayında Türkiye genelinde sıcak bir hava bizleri bekliyor. İklimde salınımlar vardır, bazı yıllar sıcak bazı yıllar soğuk geçebilir. Gayet normaldir ancak bununla beraber bir gerçeği de göz ardı etmemek gerekir. Biliyorsunuz 2000'li yılların sonrasındaki sıcaklıklar, 2000 yılı öncesine göre daha yüksek. 2019 yılı ülkemizde son 49 yılın en sıcak dördüncü yılıydı. Dünyada ise en sıcak ikinci yıl olarak kayıtlara geçti. Bunlar son derece önemli veriler. Küresel ısınmanın da tabii ki bir etkisi vardır."

    Etiketler:
    Kar yağışı, Kar, Hüseyin Toros, İTÜ, Meteoroloji
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