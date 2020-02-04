Kayıt
15:10 04 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Mardin’de faaliyet gösteren Aselcioğlu Sabunculuk, korona virüsüne karşı önleyici özelliği bulunduğu öne sürülen 6 çeşit doğal sabunu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e gönderdi.

    Mardinli sabun üreticisi 'Koronavirüsü önlüyor' diyerek Çin'e sabun gönderdi

    © İHA / İHA-AW926748
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 23
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104132/52/1041325274.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002041041325487-mardinli-sabun-ureticisi-koronavirusu-onluyor-diyerek-cine-sabun-gonderdi/

    Mardin’de sabun üreticisi, koronavirüse karşı önleyici özelliği bulunduğunu iddia ettiği 6 çeşit doğal sabunu Çin Devlet Başkanı Şi Cinging’e gönderdi.

    Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde büyük korkuya neden olan koronavirüse karşı dünya ülkeleri çaresiz kalırken, Mardinli sabun üreticisi Şehmus Özdener, ürettiği doğal sabunları virüse karşı önleme etkisi bulunduğunu iddia etti. Özdener, bıttım, badem, defne ve lavanta sabunlardan oluşan paketi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e iletilmek üzere Çin Ankara Büyükelçiliği’ne kargo ile gönderdi.

    Aselcioğlu Sabunculuk şirketi sahibi Şehmus Özdener, Çin’de ortaya çıkan Koronavirüsün tüm dünyada endişe verici boyutlara geldiğini belirterek, krona virüsüne karşı mücadele için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e bıttım, badem, defne ve Lavanta sabunlarından oluşan temizlik paketini PTT kargo aracılığı ile Çin’e gönderdiğini söyledi.

    'Bulaşıcı zincirinin kırılmasında fayda sağlıyor'

    © REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
    Koronavirüs ile ilgili endişe verici gelişme: İnsan vücudu dışında tespit edildi, eşyalar yoluyla bulaşabilme riski var
    Ürettikleri doğal sabunların gribal enfeksiyonlardan, cilt temizliğine kadar her türlü mikrop ve virüslere karşı temizleyici özelliği bulunduğunu belirten Özdener, “Kimyager olduğum için sabun konusunda önemli çalışmalar yapıyorum. Ürettiğimiz bıttım, badem ve lavanta sabunu virüse karşı etkili olacağına inanıyorum. Enfeksiyonlardan korunma birinci önlem, bulaşıcı zincirinin kırılmasında fayda sağlıyor. Umarım Mardin sabunları Çin halkına bir fayda sağlar” dedi.

    ‘Ürettiğimiz sabunların insan sağlığına faydaları konusunda araştırma yapıyorum’

    Bıttım sabununun saç dökülmesi, cilt yağlanması kepeklenme ve mikroba karşı etkili olduğunu ifade eden Özdener, “Aselcioğlu firmasında kimyagerlik yaptığım için özellikle ürettiğimiz sabunların insan sağlığına faydaları konusunda araştırma yapıyorum. Badem sabunu, ciltte yağlanmayı ve aşırı terlemeyi önlüyor. Yağ bezesini yok etmede birebir sabundur. Lavanta ise mikrop öldürücü özeliği vardır. Lavanta bite karşı önleyici etkisi var. Bitleri saçlardan anında yok ediyor. Bunu laboratuvarlarda yaptığımız araştırmada ortaya çıkardık. Ayrıca nergis, safran ve bıttım karışımından yaptığımız kolonya dezenfekte özeliği ile grip ve nezleye karşı etkilidir. Ellerdeki mikrobu öldürüyor” ifadelerini kullandı.

    Mardin’de faaliyet gösteren Aselcioğlu Sabunculuk, korona virüsüne karşı önleyici özelliği bulunduğu öne sürülen 6 çeşit doğal sabunu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e gönderdi.
    © İHA / İHA-AW926748
    Mardin’de faaliyet gösteren Aselcioğlu Sabunculuk, korona virüsüne karşı önleyici özelliği bulunduğu öne sürülen 6 çeşit doğal sabunu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e gönderdi.

    'Doğal sabunlar Çin’e doğru yola çıktı'

    “Doğal sabunlar PTT kargo ile Çin’e yola çıktı” diyen Özdener, “Virüsü önlemek ve virüsün dünyaya daha fazla yayılmaması için katkıda bulunmak istedik. Aselcioğlu Sabunculuk olarak ‘Suya Sabuna Dokunun’ diye bir kapmaya başlattık. Bu kampanyayı tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz. Virüslere ve mikroplara karşı mücadele etmek için öğrencilere sabunla el yıkama alışkanlığını kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

    İlgili konular:

    Diyarbakır’da bir kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu
    Rusya Çin’e koronavirüsle mücadelede yardım edecek 5 uzman gönderiyor
    THY'den koronavirüs kararı: Çin'in 4 şehrine düzenlediğimiz seferleri şubat sonuna kadar durdurdk
    Etiketler:
    PTT, Şi Cinping, Çin, Mardin, sabun
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yoğun şekilde turist alan kentin sokakları sürekli kalabalık oluyor.
    Mezopotamya’nın kadim kentinden bir kesit
    Karikatür
    Macron’dan ‘Yüzyılın Anlaşması’ yorumu: Barış için iki tarafa ihtiyaç var
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet