Sedat Peker: Kaçmadım, yurt dışına yerleştim, üniversite mezuniyetimi tamamlayıp diplomamı alacağım

Instagram hesabında açıklama yapan Sedat Peker, bir süredir yurt dışında yaşadığı haberlerini doğruladı.
“Takriben iki aydır ata yadigarı Balkan coğrafyasındayım. Bu sene üniversite mezuniyetimi tamamlayıp diplomamı alacağım. Ayrıca ticari çalışmalarım için bazı ülkelerden de oturum alma işlemlerimi tamamladım” diyen Peker, “Bazı sosyal medya hesaplarında arandığım için Karadağ’a kaçtığım, eşimden boşandığım yönünde haberleri okuyunca acı acı tebessüm ettim. İçimden, ‘Kış kışlığını puştta puştluğunu yapmaktan asla vazgeçmez’ sözünü tekrar edip durdum" ifadesini kullandı.
Peker şöyle devam etti:
“Ben herhangi bir suç işlemedimki aranayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin polisleriyle hiçbir sorunum yok, olamazda ancak bu şerefli teşkilatın içine bir şekilde monte olmuş görünürde polis ama özünde hain olanlarla bizim hesabımız her zaman var olacaktır. (Bu konularla ilgili de ilerleyen günlerde düşüncelerimi detaylıca yazacağım.)”
'Oğlum işinize gidin'
Hakkındaki iddiaları gündeme getirenler için de sosyal medyada yayılan “Oğlum bak git” videosuna gönderme yapan Peker, sözlerini şöyle noktaladı:
"Ben bu haberlerin çıkış kaynağını üç aşağı beş yukarı biliyorum ve onlara; temizlik görevlisine belindeki kemeri çıkarıp dikilen, temizlik görevlisinin tüm uyarılarına rağmen diklenmeye devam eden o çocuğu hatırlatıyorum. ‘Yine oğlum işinize gidin.’ diyorum."
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Kıymetli Dostlarım, Daha önceki paylaşımlarımda belirttiğim üzere takriben iki aydır ata yadigarı Balkan coğrafyasındayım. YÜCE ALLAH’a şükürler olsun ki burada yaşadığım tüm günlerimide verimli bir şekilde değerlendirme gayretinde bulunuyorum. YÜCE ALLAH nasip ederse bu sene üniversite mezuniyetimi tamamlayıp diplomamı İNŞALLAH alacağım ayrıca ticari çalışmalarım için bazı ülkelerden de oturum alma işlemlerimi tamamladım. Bugün ata yadigarı Karadağ ülkesinin Tuzi şehrindeki TÜRK ŞEHİTLİĞİ’ni ziyaret edip şükür namazı kılabilme şerefine nail oldum. Daha önce Bulgaristan ve Romanya’da gittiğim şehitliklerde yaşadığım mahcubiyetin aynısını bu şehitlikte de tekrardan yaşadım. Bizlerin uçakla veya araba ile gelirken bile yorulduğumuz bu yolları atalarımızın at sırtında ya da yaya olarak gelerek İLAY-I KELİMETULLAH DAVASI’nı tüm cihana hakim kılabilmek için gösterdikleri gayretin karşısında taşıdığım mahcubiyet hissinden bir türlü kurtulamadım. İlerleyen günlerde bu ziyaretlerime dair paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Böyle bir manevi ruh halindeyken bazı sosyal medya hesaplarında arandığım için Karadağ’a kaçtığım, eşimden boşandığım yönünde haberleri okuyunca acı acı tebessüm ettim. İçimden, ‘Kış kışlığını puştta puştluğunu yapmaktan asla vazgeçmez!’ sözünü tekrar edip durdum. Ben herhangi bir suç işlemedimki aranayım. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’nin polisleriyle hiçbir sorunum yok, olamazda ancak bu şerefli teşkilatın içine bir şekilde monte olmuş görünürde polis ama özünde hain olanlarla bizim hesabımız her zaman var olacaktır. (Bu konularla ilgili de ilerleyen günlerde düşüncelerimi detaylıca yazacağım.) Ayrıca ben saygıdeğer eşimle ne savaşlardan çıkaracak bu günlere geldik. Bizi üzmek için yapılan bu haberler hem bana hemde saygıdeğer eşime ancak tatbikat olur. Ben bu haberlerin çıkış kaynağını üç aşağı beş yukarı biliyorum ve onlara; temizlik görevlisine belindeki kemeri çıkarıp dikilen, temizlik görevlisinin tüm uyarılarına rağmen diklenmeye devam eden o çocuğu hatırlatıyorum. ‘Yine oğlum işinize gidin.’ diyorum.
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