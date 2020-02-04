Sedat Peker: Kaçmadım, yurt dışına yerleştim, üniversite mezuniyetimi tamamlayıp diplomamı alacağım

Instagram hesabında açıklama yapan Sedat Peker, bir süredir yurt dışında yaşadığı haberlerini doğruladı.

“Takriben iki aydır ata yadigarı Balkan coğrafyasındayım. Bu sene üniversite mezuniyetimi tamamlayıp diplomamı alacağım. Ayrıca ticari çalışmalarım için bazı ülkelerden de oturum alma işlemlerimi tamamladım” diyen Peker, “Bazı sosyal medya hesaplarında arandığım için Karadağ’a kaçtığım, eşimden boşandığım yönünde haberleri okuyunca acı acı tebessüm ettim. İçimden, ‘Kış kışlığını puştta puştluğunu yapmaktan asla vazgeçmez’ sözünü tekrar edip durdum" ifadesini kullandı.

Peker şöyle devam etti:

“Ben herhangi bir suç işlemedimki aranayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin polisleriyle hiçbir sorunum yok, olamazda ancak bu şerefli teşkilatın içine bir şekilde monte olmuş görünürde polis ama özünde hain olanlarla bizim hesabımız her zaman var olacaktır. (Bu konularla ilgili de ilerleyen günlerde düşüncelerimi detaylıca yazacağım.)”

'Oğlum işinize gidin'

Hakkındaki iddiaları gündeme getirenler için de sosyal medyada yayılan “Oğlum bak git” videosuna gönderme yapan Peker, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben bu haberlerin çıkış kaynağını üç aşağı beş yukarı biliyorum ve onlara; temizlik görevlisine belindeki kemeri çıkarıp dikilen, temizlik görevlisinin tüm uyarılarına rağmen diklenmeye devam eden o çocuğu hatırlatıyorum. ‘Yine oğlum işinize gidin.’ diyorum."