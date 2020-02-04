İçişleri Bakanlığı'ndan 'bekçi maaşı' açıklaması

Komuoyunda 'Bekçiler öğretmenlerden fazla maaş alıyor' tartışması sürerken, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın basın toplantısında da konu gündeme geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün dünkü açıklaması sonrası, Çataklı da konuya ilşkin, "Göreve başlayan bekar bir bekçimizin aldığı rakam, lise mezunu 4 bin 527, lisans mezunu ise 4 bin 534 liradır" dedi.

Çataklı'nın açıklamalarından dikkat çeken diğer bölümler ise şöyle:

- İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında yapılan toplam 7 bin 998 operasyonda 88 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 632 şüpheli gözaltına alınmış, 411 kişi tutuklanmıştır.

- Yapılan operasyonlarda 99 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 54 silah, 15 adet mayın/EYP, 40 adet el bombası, 889 kg patlayıcı madde, 7 bin 940 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir.

- Sonbahar/kış operasyonları kapsamında 3 bin 14 operasyonda 457 terörist etkisiz hale getirildi.

- 4 güven uygulamasında 935 bin 399 kişi kontrol edildi. Aranan 4 bin 587 şahıs yakalandı.

- Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 14 bin 759 operasyonda 20 bin 403 kişi gözaltına alındı, 2 bin 9 kişi tutuklandı. 7 ton esrar ele geçirildi.