Kayıt
19:17 04 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Sağlık Bakanlığı, koronavirüs taşıyan hastaların naklinde negatif basınçlı sedyeler kullanacak.

    Sağlık Bakanlığı için özel ve sınırlı sayıda negatif basınçlı sedye üretildi

    © İHA / MEHMET KALAY
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (72)
    0 40
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104132/94/1041329453.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002041041329509-saglik-bakanligi-koronavirus-tasiyan-hastalarin-naklindenegatifbasinclisedyelerkullanacak/

    Türkiye’de henüz koronavirüse rastlanmadı ancak tüm tedbirler alınmaya devam ediliyor. Negatif basınçlı sedye de bu önlemlerin arasında yer alıyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı da koronavirüs taşıyan hastaların naklinde negatif basınçlı sedyeler kullanacak.

    Sağlık Bakanlığı için özel ve sınırlı sayıda üretilen negatif basınçlı sedyeler hakkında açıklamalarda bulunan Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Eren Usul, Türkiye’de koronavirüsü tanısı almış hasta bulunmamaktadır. Olur da herhangi bir hastamız koronavirüs tanısı alırsa, umut etmiyoruz öyle bir şey olmasın fakat o hastanın herhangi bir merkeze nakli gerekebilir. Bulunduğu merkezden bir merkeze transferinin gerçekleşmesi gerekebilir. O esnada kullanacağımız sedyeler bu sedyelerimiz. Bu sedyeler negatif basınçlı sedyelerdir. Negatif basınçlı sedyeler tamamen dış ortamdan izoleler. En önemli özelliği dışarıdan aldıkları temiz havayı hastamızla buluşturuyorlar, daha sonradan hastamızdan çıkan enfekte havayı filtreden temizleyerek dışarı veriyorlar. Sedyemizin etrafında kolları mevcut, bunlarla hastaya müdahale ediyoruz. Hastamızın transferi esnasında herhangi bir müdahaleye ihtiyaç olursa dört bir tarafı çevrili, ön ve arkasında bu kollar yardımıyla da transfer esnasında gereken müdahaleleri hastalarımıza yapmış oluyoruz. Sedyelerimizi koronavirüs veya başka bir virüse bağlı enfekte olan hastalarımızın transferinde kullanıyoruz“ dedi.

    • Sağlık Bakanlığı, koronavirüs taşıyan hastaların naklinde negatif basınçlı sedyeler kullanacak.
      Sağlık Bakanlığı, koronavirüs taşıyan hastaların naklinde negatif basınçlı sedyeler kullanacak.
      © İHA / MEHMET KALAY
    • Sağlık Bakanlığı, koronavirüs taşıyan hastaların naklinde negatif basınçlı sedyeler kullanacak.
      Sağlık Bakanlığı, koronavirüs taşıyan hastaların naklinde negatif basınçlı sedyeler kullanacak.
      © İHA / MEHMET KALAY
    • Sağlık Bakanlığı, koronavirüs taşıyan hastaların naklinde negatif basınçlı sedyeler kullanacak.
      Sağlık Bakanlığı, koronavirüs taşıyan hastaların naklinde negatif basınçlı sedyeler kullanacak.
      © İHA / MEHMET KALAY
    • Sağlık Bakanlığı, koronavirüs taşıyan hastaların naklinde negatif basınçlı sedyeler kullanacak.
      Sağlık Bakanlığı, koronavirüs taşıyan hastaların naklinde negatif basınçlı sedyeler kullanacak.
      © İHA / MEHMET KALAY
    1 / 4
    © İHA / MEHMET KALAY
    Sağlık Bakanlığı, koronavirüs taşıyan hastaların naklinde negatif basınçlı sedyeler kullanacak.

    Alınan sedyelerin diğer sedyelerden farklı olduğunu belirten Usul, “Diğer sedyelerden farkı tamamen izole olmasıdır. Hastamızın dış ortamdan bağını kesiyor. Temiz hava sirkülasyonunu sağlıyor. Hastamızı transfer eden sağlık personelimizi hem de dış ortamda bulunan insanların güvenliğini sağlıyor. Tepeden tırnağa tek kullanımlık koruyucu giyiyorlar. Maskelerini kullanarak, gözlüklerini takıyorlar. Transfer esnasında hastaya müdahale etmek gerekirse açılmış gözlerden hastamıza dört bir yandan müdahale edebiliyoruz” diye konuştu.

    Koronavirüsü şüphesi taşıyan hastaların intikali sırasında ve daha sonrasında neler yapıldığını anlatan Usul, “Hastayı bir hastaneden diğer hastaneye transferini sağlıyoruz. Transferi sağladıktan sonra ekibimizin kıyafetlerini tıbbı atıklara atıyoruz. Daha sonra hem sedyemizin hem de transferde kullandığımız ambulansı temizlik işleminden geçiriyoruz. Ambulansın içindeki tüm tıbbi cihazları yaklaşık 2 saat bir temizlik işlemine tabi tutuyoruz. Hem sıvı özel makinalarla içini dezenfekte ediyoruz, bir sonraki kullanımına hazır hale getiriyoruz” şeklinde konuştu.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (72)
    Etiketler:
    Sağlık Bakanlığı, sedyeye, Çin, Salgın, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yoğun şekilde turist alan kentin sokakları sürekli kalabalık oluyor.
    Mezopotamya’nın kadim kentinden bir kesit
    Karikatür
    Macron’dan ‘Yüzyılın Anlaşması’ yorumu: Barış için iki tarafa ihtiyaç var
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet