Doktor ve eczanelere renkli reçete operasyonu: 12 gözaltı

Etken maddelerinde uyuşturucu etkisi bulunması nedeniyle renkli reçete sistemiyle satılabilen ilaçları para karşılığında yazan ve satış yapan doktor ve eczanelere yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 2’si doktor 12 kişi gözaltına alındı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu kapsamında başlatılan soruşturmada şüpheli doktorların uyuşturucu satıcılarının topladığı psikolojik ve nörolojik rahatsızlığı olmayan şahıslara ait kimlik fotokopileri ile hastaları görmeden para karşılığı reçete yazdıkları ve şüpheli eczane sahiplerinin söz konusu ilaçları para karşılığı uyuşturucu satıcılarına topluca elden teslim ettikleri tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manisa merkezli olmak üzere Aydın, Muğla, İzmir ve Kırklareli illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, aralarında biri nöroloji uzmanı diğeri ve pratisyen hekim olmak üzere 2 doktor, 2 eczacı ve 1 hastane çalışanı bulunan toplam 12 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında bugüne kadar 4 bin 561 adet renkli reçete sistemine/kontrole tabi psikolojik ve nörolojik ilaca, yüklü miktarda reçeteye, adına ilaç yazılan şahıslara ait kimlik fotokopileri ve bilgisayarlara el konuldu.

Renkli Reçete Sistemi

Sağlık Bakanlığı'nın iznine bağlı olarak Psikolojik/Nörolojik rahatsızlıkları bulunan hastalara bazı ilaçların satışı uzman hekimler tarafından etken maddelerinde uyuşturucu etkisi bulunması nedeniyle Renkli Reçete Sistemi ile yapılabiliyor.