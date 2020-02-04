AK Parti Sözcüsü Çelik: İdlib'deki saldırılara karşılık verilmeye devam edilecek

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Reform yapılamadığı için AB, cazibesini yitirmekte ve dağılma gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, "(İdlib'de) Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa bütün Avrupa'yı daha büyük şekilde etkisi altına alacak bir göç tehlikesinin olduğu konusunda herkese uyarılarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Çelik'in İdlib ile ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde:

''Suriye rejimi, kahraman askerlerimizin yerleri önceden koordine edilmesine rağmen bir saldırı gerçekleştirdi. İdlib mutabakatı rejim tarafından bir kere daha ihlal edildi. Rejim bunun karşılığını daha sert şekilde görecektir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri çatışmaların önlenmesi, terörle mücadele ve sivil halkın korunması için gayret gösterirken, rejim terör faaliyeti gerçekleştirmeye devam ediyor.

Rejim mutabakat uygun davranmamıştır. Türkiye, Astana mutabakatları çerçevesinde garantör ülke olarak üzerine düşeni yapmıştır. Rus tarafına iki defa bilgi verilmiştir. Rusya tarafının 'bize haber verilmedi' bilgisi doğru değildir. 54 rejim hedefi tamamen imha edilerek 70'den fazla rejim unsuru imha edildi. Karşılık verilmeye devam edilecek''.

"Artık reform yapamayan, krizleri fırsata çeviremeyen AB'nin, birliğini koruması konusunda çok büyük güçlükler söz konusudur" diyen Çelik, "Reform yapılamadığı için AB, cazibesini yitirmekte ve dağılma gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"Filistin halkının meşru haklarının hiçe sayıldığı bir planı kabul etmeyiz"

"Filistin halkının meşru haklarının hiçe sayıldığı bir planı kabul etmemiz mümkün değil. ABD bununla tarafsızlığını kaybetti" ifadelerini kullanan Çelik, "Trump'ın Orta Doğu Barış Planı Filistin'i işgal ve yok etme planıdır. Filistinlilerin rıza göstermeyeceği bir plana meşru gözle bakmayacağız" şeklinde konuştu.

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları

AK Parti Sözcüsü Çelik, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları ile ilgili de "Elinde bilgi, belge olmaksızın devletin kurumlarının sahip olmadığı bir takım iddialar üzerinden FETÖ ile ilgili şunu, bunu suçlamak, belli kesimler ve adreslerin altını çizmek bu mücadeleyi sulandırmaktan başka bir işe yaramaz" dedi.



