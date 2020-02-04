MHP’li Enginyurt: Kızılay Başkanı derhal tutuklanmalı

MHP'li Cemal Enginyurt, Kızılay'ın Başkentgaz şirketinden aldığı 8 milyon dolarlık bağışın 7 milyon 925 bin dolarını Ensar Vakfı'na göndermesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Enginyurt, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, vergi kaçırmak suçundan tutuklanması gerektiğini belirtti.

MHP Ordu MilletvekiliBaşkanı Kerem Kınık’ın 'Vergiden kaçınmak' sözleri hakkında konuştu. Enginyurt, katıldığı KRT yayınında Kızılay Başkanı Kınık’ın tutuklanması gerektiğini belirtti.

Enginyurt’un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

-Türk Kızılay’ı kesinle yıpratılmamalı. Kızılay’ın başındaki arkadaş. Kerem Kınık diye ismini yeni duydum.

-8 milyon dolarlık bir bağışın Ensar Vakfı’na gönderilmesini vergiden kaçınmak olarak ifade edecek birisi dünyanın herhangi bir ülkesinde olmuş olsaydı. Hemen tutuklanmış ve en az 10 yıl hapis almıştı.

TÜRK KIZILAY CANIMIZ,GÖZBEBEĞİMİZ.YANLIŞ YAPAN BEDELİNİ ÖDEMELİ. KEREM KINIK YANLIŞ YAPMIŞTIR. https://t.co/hFZDHdBS86 — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) February 4, 2020

-Türkiye’de de aslında bunun karşılığı vergi kaçakçılığı. Tutuklanması gerekir. Vergi kaçakçılığı yasalarımıza göre suç. Kerem Kınık derhal tutuklanmalıdır.

-Bu kişinin üzerine gidilmezse insanların hayırseverlik duyguları zedelenecek.