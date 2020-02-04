Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde İdlib konusunun gündeme geldiği belirtildi.

İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada:

''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırının, Suriye’de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu ifade etmiş, Türkiye’nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtmiştir.

Görüşmede, Suriye ve Libya’daki diğer gelişmeler ile ikili ilişkiler de ele alınmıştır'' ifadeleri kullanıldı.





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