'CHP, CNN Türk'ü boykot edecek' iddiası

CHP'nin, CNN Türk’ü boykot kararı aldığı iddia edildi. İddiaya göre artık CNN Türk’e hiçbir CHP’linin çıkmaması kararlaştırıldı.

Odatv'nin haberine göre CHP MYK toplantısında alınan karar uyarınca CHP seçmenine de CNN Türk’ü izlememe çağrısı yapılacağı öğrenildi.

Bu hamle sonrasında CNN Türk’e çıkan CHP’liler hakkında da disiplin süreci işletileceği belirtildi. Bununla birlikte CNN Türk'ün CNN International'a şikayet edileceği de öğrenildi.

Habere göre kararın, eğer son dakika bir gelişme olmazsa yarın (Çarşamba) kamuoyuna açıklanması bekleniyor.