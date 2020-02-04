Bakan Ersoy'dan Çinli turist açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Çin'den bu yıl 550 bin turistin geleceğini öngörüyorduk, 550 bin hiç yokmuş gibi eylem planı hazırlıyoruz. Türkiye açısından rakam çok sıkıntılı mı? 58 milyon beklentimiz var, 550 bin çok sıkıntılı değil" açıklamasında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının turizme etkisinin ne yönde olacağına ilişkin soru üzerine Ersoy, "Çin'den bu yıl gelecek turist sayısıyla alakalı 550 bin gibi bir öngörümüz vardı. Türk Hava Yolları uçuşları bu ayın sonuna kadar geçici olarak durdurdu. Birkaç hafta içinde netleşir. 550 bin hiç yokmuş gibi eylem planı hazırlıyoruz. Türkiye açısından rakam çok sıkıntılı mı? 58 milyon beklentimiz var, 550 bin çok sıkıntılı değil. İçinde bulunduğumuz coğrafyada her zaman karşımıza sürprizler çıkabiliyor. Sektörü dayanaklı hale getirmek önemli olan" değerlendirmesinde bulundu.

Krizden etkilenmeyen diğer pazarlarda daha çok tanıtım yaparak ve daha çok yolcu edinerek aradaki farkı kapatacaklarını bildiren Ersoy, "İlerleyen aylarda farklı sürprizlerle karşılaşabiliriz bunun önlemini aldık, uygulamasını yapacağız. Baş edemeyeceğimiz bir durum görmüyorum" diye konuştu.