Annesini bıçaklayıp balkondan atladı

Cumhuriyet Mahallesi Baraj Caddesi Dere Sokak'ta meydana gelen olayda, anne N.B. (42) ile kızı Irmak B. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.
© İHA / HURİYE FERAH VANLI
18 Mart Üniversitesi öğrencisi Irmak B. mutfaktan aldığı bıçakla annesini boğaz kısmından bıçakladı. Ardından 4. kattaki dairenin balkonundan aşağıya atladı.
Olayı gören çevredeki esnaflar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Anne ve kız 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmazken, anne ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)