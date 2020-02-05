Soner Yalçın: Binali Yıldırım'ın Ankara'da düzenlediği yemek Erdoğan'a karşı güç gösterisiydi

Sözcü yazarı Soner Yalçın, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın 6 gün önce Ankara'da AK Partililer için düzenlediği yemeğin 'Erdoğan'a güç gösterisi' olduğunu iddia etti.

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, 'Erdoğan'a güç gösterisi' başlıklı bugünkü yazısında eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın 6 gün önce Ankara'da AK Partililer için düzenlediği yemeğin 'Erdoğan'a karşı düzenlendiğini' iddia etti.

Yemeğe, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Ali Coşkun, Abdülkadir Aksu, Said Yazıcıoğlu, Osman Pepe, Efkan Ala, Suat Kılıç, Hayati Yazıcı, Tuğrul Türkeş, Naci Akbal, Güldal Akşit, Mustafa Elitaş, İsmet Yılmaz, Ahmet Arslan gibi isimlerin katıldığını anımsatan Yalçın, "Ankara'da politikacı yemeklerinin altında mutlaka gizli bir neden olduğunu meslektaşlarım iyi bilir. Bu bir Binali Yıldırım hamlesiydi… Bu bir Binali Yıldırım'ın güç gösterisiydi Kime karşı mı? Tabii ki Erdoğan'a" ifadelerini kullandı.

Kulislerde kabine revizyonunun konuşulduğunu da belirten Yalçın, "Ankara kulislerinde kabine değişikliği konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığının ikiye çıkarılacağı belirtiliyor. Binali Yıldırım'ın hedefinin, bu koltuklarından birine oturarak 'icraatçı bakanlıkları' yönetimi altına almak olduğu söyleniyor" dedi.

Yalçın, yazısında ayrıca şunları söyledi:

"Binali Yıldırım 'Kaz Partisi' ile Külliye'ye gücünü göstermek istese de, yemekte tatsızlık yaşanmıştı.

Bülent Arınç mikrofonu eline alıp bırakmamış, 'eskileri yâd etme' yemeğinde AKP eski milletvekilleri Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar hakkında ağır sözler sarf etmişti! Yemekte bulunan kimileri 'burası yeri değil' dese de Bülent Arınç'ın konuşmasını sürdürmesi üzerine bazıları yemeği terk etmişti.

Bülent Arınç'ın yemeği sabote etmesi Binali Yıldırım'ın keyfini kaçırmış ve yemeğin erken bitmesine sebep olmuştu…"