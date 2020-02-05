Enkaz altından çıkarılan kedi ‘Toros’ için twitter hesabı açıldı

Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki Kalay apartmanının enkazından çıkarılarak itfaiye ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen "Toros" adı verilen kedinin tedavisi tamamlandı. "Toros", Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışanların gözetiminde yaşamaya başladı.

Bu durum, belediye yetkililerince "Toros kedi" kullanıcı adıyla açılan twitter hesabından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Toros kedinin fotoğrafı paylaşılarak duyuruldu.

Toros'u merak edenler, belediyemizi soru yağmuruna tuttu. Tedavisi nedeniyle bir süre sizlerden ayrı kaldıysa da içiniz rahat olsun, minik dostumuzun keyfi yerinde. pic.twitter.com/vpQlQKHGVh — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) February 4, 2020

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"Merhabalar, ben Toros. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde yaşıyorum" notuyla açılan hesaptan paylaşılan fotoğrafta, "Duydum ki beni merak edenler olmuş. Tedavim için bir süre ayrı kaldım, merak etmeyin. Başkanım ile birlikte Antalya'daki minik dostlarınız için çalışmalarımıza başladık bile. Takipte kalın, hayvan dostu projelerimizi ilk siz öğrenin" ifadelerine yer verildi.

Duydum ki beni merak edenler olmuş. Tedavim için bir süre ayrı kaldım, merak etmeyin. Başkanım ile birlikte Antalya'daki minik dostlarınız için çalışmalarımıza başladık bile. Takipte kalın, hayvan dostu projelerimizi ilk siz öğrenin. 🐈🐱 pic.twitter.com/DUmgo625dc — Toros (@toros_kedi) February 4, 2020

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Ne olmuştu?

Elazığ'daki depremde bir binanın enkazında 1.5 saatlik arama sonucu bulunan, 12 saatlik yolculuğun ardından Antalya'ya getirilen kedi, kentte tedavi edilmişti.