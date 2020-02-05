Van'da çığ altında kalanları arayan ekibin üstüne çığ düştü

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsten 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı.

Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci bir facia daha meydana geldi. Bölgede arama yapan kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü.

İlk bilgilere göre çığ altında bazı araç ve insanların kaldığı bildirildi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı" açıklamasını yaptı.