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12:38 05 Şubat 2020
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    Kendisini ‘beyin cerrahı’ olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran sahte profesör Cüneyt Turan

    Kendisini ‘beyin cerrahı’ olarak tanıtan sahte profesöre hapis ve para cezası

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    Kendisini ‘beyin cerrahı’ olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran sahte profesör Cüneyt Turan 14 yıl 9 ay hapis ve 63 milyon 355 bin lira adli para cezasına mahkum edildi. Cezaevinde olan Turan’ın 2011'de Eyüp Adliyesi’nde sahte doktorluktan, 2012'de ise Gebze adliyesinde dolandırıcılık suçundan yargılanıp hapse mahkum edildiği ortaya çıktı.

    Konferanslarda, seminerlerde ve ulusal televizyon kanallardaki sağlık programlarında kendisini "beyin sinir ve omurilik cerrahi profesörü" olarak tanıttığı ortaya çıkınca yakalanıp tutuklanan Cüneyt Turan hakkındaki soruşturma başlatılmıştı.

    ‘Amacının arkadaşlarına şaka yapmak olduğunu söyledi’

    Mahkeme
    © AA /
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    Lise mezunu olduğu ve insanlara ilaçlar yazarak maddi manevi olarak dolandırdığı ortaya çıkan sahte profesör Turan, kendi adıyla eğlence maksatlı bir internet sitesi açtığını, amacının arkadaşlarına şaka yapmak olduğunu beyan ederek, "Kendimi doktor olarak tanıtmadım. Tarım Bakanlığı'ndan ruhsatlı olması nedeniyle, insanlara bazı konularda ürün tavsiyesinde bulundum. Suçsuzum" demişti.

    Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre Turan hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda, "Dolandırıcılık, Sağlık kanuna muhalefet ve tababet ve şuabatı sanatlarına muhalefet" suçları kapsamında dava açılmıştı.

    ‘Cezaevi şartlarında sağlığımın bozulma tehlikesi ile karşı karşıyayım’

    Hazırlanan iddianamede, Turan'ın bir iş adamına üzerinde çalıştığı beyin pili projesinden bahsederek 340 bin lira istediği, başka bir şahıstan ise tedavi maksatlı yurt dışından getireceğini iddia ettiği materyaller için 45 bin euro istediği, müştekinin de çaresiz durumda bulunması nedeniyle ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı.

    Silikon mağduru
    © Fotoğraf : DHA
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    Tutuklanarak cezaevine gönderilen Turan, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkemede kendisini, savunan Turan, 'Cezaevi şartlarında sağlığımın bozulma tehlikesi ile karşı karşıyayım. İlaçlar kullanıyorum. Bu nedenle beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum' dedi.

    Yapılan yargılama sonucunda, Turan'ın '1219 sayılı Kanun' kapsamında, diploması olmadığı halde "tabip unvanı takınma" suçunu değişik zamanlarda zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis ve 17500 gün adli para cezasına çarptırıldı. Günlüğü 100 liradan hesaplanan para cezası 175 bin liraya çevrildi. Bakılan adli sicil kaydında Turan'ın 2010 yılında aynı suçtan Eyüp 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hapse mahkum edildiği ortaya çıktı.

     'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan 6 yıl hapis

    Sağlık Bakanlığı
    © AA /
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    Yine sahte doktor Cüneyt Turan'ın, 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan 6 yıl hapis ve 2 bin 106 gün adli para cezasına çarptırıldı. Günlüğü 30 liradan hesaplanan para cezası 63 milyon 180 bin liraya çevrildi. Bakılan adli sicil kaydında Turan'ın 2012 yılında da yine aynı suçtan Gebze 3. Sulh Ceza -Mahkemesinde hapse mahkum edildiği ortaya çıktı. Mahkeme, denetim süresi içerisinde yargılandığı davadaki aynı suçu tekrar işlediği gerekçesiyle, karar kesinleştiğinde mahkemesine ihbar edilmesine karar verildi.

    Mahkeme Turan'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyayı kapattı. Sanığa verilen adli para cezasının, 1'er ay ara ile 24 eşit taksitle tahsil edilmesine, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, hapse çevrileceği belirtildi.

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    Etiketler:
    İstanbul, Cüneyt Turan, Sahte doktor, Sağlık, Doktor
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