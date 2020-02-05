Kendisini ‘beyin cerrahı’ olarak tanıtan sahte profesöre hapis ve para cezası

Konferanslarda, seminerlerde ve ulusal televizyon kanallardaki sağlık programlarında kendisini "beyin sinir ve omurilik cerrahi profesörü" olarak tanıttığı ortaya çıkınca yakalanıp tutuklanan Cüneyt Turan hakkındaki soruşturma başlatılmıştı.
‘Amacının arkadaşlarına şaka yapmak olduğunu söyledi’
Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre Turan hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda, "Dolandırıcılık, Sağlık kanuna muhalefet ve tababet ve şuabatı sanatlarına muhalefet" suçları kapsamında dava açılmıştı.
‘Cezaevi şartlarında sağlığımın bozulma tehlikesi ile karşı karşıyayım’
Hazırlanan iddianamede, Turan'ın bir iş adamına üzerinde çalıştığı beyin pili projesinden bahsederek 340 bin lira istediği, başka bir şahıstan ise tedavi maksatlı yurt dışından getireceğini iddia ettiği materyaller için 45 bin euro istediği, müştekinin de çaresiz durumda bulunması nedeniyle ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı.
Yapılan yargılama sonucunda, Turan'ın '1219 sayılı Kanun' kapsamında, diploması olmadığı halde "tabip unvanı takınma" suçunu değişik zamanlarda zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis ve 17500 gün adli para cezasına çarptırıldı. Günlüğü 100 liradan hesaplanan para cezası 175 bin liraya çevrildi. Bakılan adli sicil kaydında Turan'ın 2010 yılında aynı suçtan Eyüp 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hapse mahkum edildiği ortaya çıktı.
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Mahkeme Turan'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyayı kapattı. Sanığa verilen adli para cezasının, 1'er ay ara ile 24 eşit taksitle tahsil edilmesine, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, hapse çevrileceği belirtildi.
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