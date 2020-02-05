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13:33 05 Şubat 2020
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    Elazığ'daki depremde hamile eşini ve 13 yaşındaki oğlunu kaybeden baba: Eşim hayatımı kurtardı, 4 dakika sonra öldü

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    Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 6.5 aylık hamile eşi ve 13 yaşındaki oğlu vefat eden baba Meriç Dişli, eşinin kendisini kurtardıktan sonra öldüğünü söyledi. Dişli ayrıca, hayatını kaybeden 13 yaşındaki oğlunun 2006 yılında yaşanan depremde doğduğunu söyleyerek "Deprem ile gelen bir çocuk, 24 Ocak Elazığ depremiyle gitti" dedi.

    24 Ocak Cuma günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Maden ilçesi Gezin köyü Tılhem Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Mavi Göl Apartmanı çöktü.

    Enkaz altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti. O apartmanda yaşayan Dişli ailesinden 13 yaşındaki Miraç Dişli'nin cansız bedeni enkazdan çıkarılırken anne Pınar Dişli ve baba Meriç Dişli yaralı olarak kurtarıldı. Hamile olan anne Pınar Dişli, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen doğumuna 2.5 ay kalan bebeğiyle hayatını kaybetti. Enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 43 yaşındaki baba Meriç Dişli'nin ise hastanede tedavisi sürüyor.

    Öte yandan depremde hayatını kaybeden Miraç Dişli’nin, erken dünyaya gelmesine neden olan 21 Şubat 2006 tarihinde yaşanan Sivrice ilçesi merkezli 5.9’luk depremde merkez, Maden ve Sivrice ilçelerinde bin 927 konutta ağır, orta ve hafif hasar tespiti yapıldığı öğrenildi.

     

    © İHA /
    Elazığ'daki depremde çöken bina

     

    'Eşim hayatımı kurtardı, 4 dakika sonra öldü'

    Oğlunun 2006 yılında yaşanan depremin ardından doğduğunu ve 24 Ocak’ta yaşanan depremde hayatını kaybettiğini belirten baba Meriç Dişli, "21.02.2006 yılında eşimin doğumuna 10 gün kalmıştı, Elazığ’da deprem oldu. Eşim strese girdi ve hastaneye gittik. 22.02.2006 yılında oğlum Miraç, doğdu. Deprem ile gelen bir çocuk, 24 Ocak Elazığ depremiyle gitti. Yemeğimizi yedik, oturduk, televizyonumuzu izledik. Sobamızı yaktık ve ailecek oturduk. Deprem oldu, kalktık salona geçtik. Elektrikler kesildi ve bina olduğu gibi üzerimize yıkıldı" dedi.

    Çöken binanın altında eşinin ve oğlunun kendi hayatını kurtardığını belirten Dişli, "Bina yıkıldığında eşim bana sarılmıştı, duvara yaslandı. Eşim benim üzerime düştü, oğlum üzerimize düştü. Onların üzerine kolon düştü. Kolonun üzerine kolon düştü ve üzerimizi kapattı. Onlar benim hayatımı kurtardı. Benim eşim benim hayatımı kurtardı, 3-4 dakika sonra eşim vefat etti" ifadelerini kullandı.

    Doğacak kızının ismini koymuşlardı

    Eşinin 6,5 aylık hamile olduğunu ve doğacak çocuklarına Efsanur ismini vermeyi planladıklarını belirten Dişli, "Eşim 6,5 aylık hamileydi. Bir kızımız olacaktı, Efsanur olacaktı ismi o da gitti. Nur gibi oldu. Dünyada en çok bol olan şey hava, yeri geldiği zaman ona bile muhtacız. Kıymetini bilin. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin" şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    Tedavi, Hastane, Arama, Enkaz, deprem, Elazığ
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