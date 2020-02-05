'TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi milli savaş uçağımızla vereceğiz" dedi. Erdoğan, "Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı 2023'te hangardan çıkaracağız" açıklamasında bulundu.