Erdoğan: Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi milli savaş uçağımızla vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki 'TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde konuştu.
Savunma sanayiinde millilik oranının yüzde 70'lere çıktığını söyleyen Erdoğan, "Savunma sanayinde son 17 yılda yaptığımız hamlelerle yerlilik ve millilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkmış durumda" ifadesini kullandı.
'Dünyanın en büyük savunma şirketleri listesinde 5 firma ile temsil ediliyoruz'
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Türkiye, Suriye ve Libya'da doğrudan mücadele veren bir ülkedir. Elde ettiğimiz başarılarda savunma sanayi teknolojilerinde geldiğimiz yerin büyük katkısı vardır. Suriye ve Libya'da karşılaştığımız durum, füze savunma sistemlerine daha fazla önem vermemiz gerektiğini gösterdi.
- Bugün dünyanın en büyük savunma şirketleri listesinde 5 firma ile temsil ediliyoruz. Yerlilik ve millilik özellikle savunma sanayiinde olmazsa olmazdır. Savunma sanayinde son 17 yılda yaptığımız hamlelerle yerlilik ve millilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkmış durumda.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreninde konuşuyor. https://t.co/yXk1x5Pi5u— AA Canlı (@AACanli) February 5, 2020
'HİSAR-A Füze Sistemi'ni Suriye sınırına yerleştireceğiz'
- (HİSAR-A Füze Sistemi) Bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız.
- Bozdoğan füzemizi en kısa sürede envantere alacağız.
- Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi milli savaş uçağımızla vereceğiz. Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı inşallah 2023'te hangardan çıkaracağız.
- Dünyada sözü geçen bir ülke haline geldik. Askeri olarak ayak bastığımız her yerde dengeleri değiştiriyoruz.
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