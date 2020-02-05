Kayıt
15:39 05 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    prezervatif

    Türkiye'de prezervatif ithalatı düşüyor

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/103504/53/1035045325.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002051041335534-turkiyede-prezervatif-ithalati-dusuyor/

    2014 yılında 680 ton olan prezervatif ithalatı 2019 yılında 482 tona indi. Türkiye'de büyük çapta prezervatif üreticisi bulunmazken kullanılan ürünlerin çoğu ithal ediliyor. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) Genel Koordinatörü Nurcan Müftüoğlu ham madde ithal edip yerli üretim yapmanın ekonomik olarak uygun olmadığını söylüyor.

    Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçen hafta açıkladığı 2019 yılı ithalat verileri, Türkiye’de Avrupa ülkelerine göre zaten çok sınırlı olan kondom (prezervatif) kullanımının ekonomik kriz ve döviz kurundaki artışın ürün fiyatını artırmasıyla birlikte daha da azaldığına işaret ediyor.

    Türkiye’nin prezervatif ithalatı, bir önceki yıla göre 2018’de yüzde 7.5 azalarak 559.2 tona, 2019’da ise yüzde 13.8 azalarak 482.2 tona geriledi. TÜİK verileri, prezervatif ithalatının 2014’te 680.4 tonla zirveyi gördükten sonra düşüş trendine girdiğini gösteriyor.

    Geri çekme en yaygın yöntem

    Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından yapılan 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) verilerine göre, son beş yılda 15-49 yaş grubundaki halen evli kadınlar arasında gebeliği önleyici yöntem kullanımı yüzde 74’ten yüzde 70’e geriledi.

    Bu grupta, erkek kondomu kullanımı oranı ise yüzde 16’dan yüzde 19’a yükseldi. Ancak en yaygın aile planlama yöntemi yüzde 20 ile “geri çekme” olmaya devam etti. Üçüncü yöntem yüzde 14 ile “rahim içi araç”, dördüncü en yaygın yöntem yüzde 10 ile tüp bağlanması oldu.

    'İthal edilip Türkiye'de paketleniyor'

    Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) Genel Koordinatörü Nurcan Müftüoğlu, Türkiye’nin prezervatifi ithal ettiğini ve Türkiye’de paketleyip satışa sunduğunu söyledi.

    Müftüoğlu, 15 yıl önce Türkiye’de bir prezervatif fabrikası kurmak için fizibilite çalışması yaptırdıklarını ancak yurt içinde prezervatif kullanımının yeterli düzeyde olmadığı için ham madde ithal edip yerli üretim yapmanın ekonomik olarak uygun olmadığının ortaya çıktığını söyledi.

    Müftüoğlu, doğum kontrol hapları tüketiminin uzun yıllardır yatay seyrettiğini ancak hem erişimin diğerlerine göre daha kolay olması hem de muhtemelen cinsel yollarla bulaşan hastalıkların önlenmesine dair artan bilinç nedeniyle Türkiye’de prezervatif kullanımının uzun dönemli artış eğiliminde olduğunu söyledi.

    'Aile planlaması hizmetlerinde gerileme'

    Son bir iki yılda ekonomik durum kaynaklı bir değişim olabileceğine ancak ithalat verilerinin toplam prezervatif kullanımını doğru yansıtmayabileceğine dikkat çeken Müftüoğlu, 2010 yılından bu yana sağlıkta dönüşümle birlikte Türkiye aile planlaması hizmetlerinde geriye düşüş olduğunu vurguladı.

    TNSA verilerine göre, halen evli kadınlar içinde karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı olanların oranı 2013’te yüzde 6 iken 2018’de yüzde 12’ye yükseldi. Yani bu kadınlar, doğumlarının arasını açmak ve doğumları sonlandırmak istedikleri halde herhangi bir aile planlaması yöntemi kullanmıyor.

    Enflasyon sepetinde yok

    TÜİK’in enflasyon sepetindeki 418 mal ve hizmet arasında bulunmayan prezervatif, bazı ülkelerde bu sepete dahil edilmiş durumda. Örneğin, İngiltere İstatistik Ofisi, 2014 yılında prezervatifi enflasyon sepetine dahil etti.

    Etiketler:
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜİK, Enflasyon, Doğum kontrol hapı, doğum kontrol, ithalat, prezervatif
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Miami’de düzenlenen ve dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden olan Amerikan Futbolu Ligi'nin şampiyonluk mücadelesi Super Bowl devre arası şovuna dünyaca ünlü iki şarkıcı Jennifer Lopez (sağda) ve Shakira'nın (solda) düyeti damga vurdu. Sahneye çıkan ikili şovlarıyla kendilerine hayran bıraktı.
    Dünyaca ünlü kadın şarkıcıların akıllara kazınan düetleri
    Karikatür
    Macron’dan ‘Yüzyılın Anlaşması’ yorumu: Barış için iki tarafa ihtiyaç var
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet