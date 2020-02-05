Kreşte 2 yaşındaki çocuğu döven öğretmen tutuklandı

DHA'nın haberine göre olay, önceki gün Düzce'nin Karahacımusa mahallesindeki özel bir kreşte meydana geldi.
Selçuk T., 2 yaşındaki oğlu E.T.'yi getirdiği kreşte, ilk günü olduğu için kendisi de kaldı. Salonda oturan Selçuk T., oyun alanına giden oğlunu güvenlik kamerasından izlemeye başladı.öğretmeni Yeliz Keskinli'nin kucakladıktan sonra yere oturtup defalarca tokat attığını gördü.
Hemen içeri giren Selçuk T., oğlunu kucağına alarak öğretmene tepki gösterdi.
Şelçuk T. ve kreşe gelen eşi, birlikte karakola giderek Keskinli’den şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan Keskinli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce de öğrenci dövdüğü gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı öğrenilen Yeliz Keskinli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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