Manisa'da okul kantininin çatısı uçtu: Bir öğrenci yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir okul kantininin çatısını uçurdu. Binadan kopan çatı okul bahçesine uçarken bir öğrenci yaralandı, bir otomobil de çatının altında kaldı.

Şiddetli rüzgar Manisa'da Bekir Sacide Filiz Keleşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan kantinin çatısını uçurdu. Binadan tamamen ayrılan kantin çatısı, okulun bahçesinde park halinde bulunan bir öğretmene ait otomobile zarar verirken, o sırada kantine gitmek isteyen öğrenciyi de yaraladı.

Çatının uçtuğunu ve öğrencinin yaralandığını gören okul idaresi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar edilmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenci Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Otomobilin üstüne düşen çatı, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu kaldırıldı. Şans eseri otomobilde kimse bulunmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.