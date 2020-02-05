Halkbank'tan Ziraat Bankası ve VakıfBank'a Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ hisse devri açıklaması

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kamu bankalarının ortak ATM hizmeti sunmasıyla ilgili Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi uyarınca, bankamız bağlı ortaklıklarından Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ'nin sermayesindeki yüzde 33,34 hisse pay oranı T.C. Ziraat Bankası AŞ'ye ve yüzde 33,33 hisse pay oranı ise Türkiye Vakıflar Bankası TAO'ya olmak üzere toplam yüzde 66,67 hisse pay oranı ve 17 milyon 334 bin 200 TL'lik bankamız nominal hisse tutarının devrine karar verilmiştir."