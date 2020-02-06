Meral Akşener'in uçağı Ankara'ya geri döndü

Sabiha Gökçen Havalimanı'na akşam saatlerinde inmeye çalışan Pegasus Havayoları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı. Uçağın pistten çıkması üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı kapatıldı. Bazı uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirilirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in içinde bulunduğu uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyerek Ankara'ya geri dönmek zorunda kaldı.
Konuya ilişkin Twitter üzerinden açıklama yapan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, ''Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacağımız İYİ Parti Genel Başkanı Sn.Meral Akşener'in de içinde bulunduğu uçak Atatürk Havalimanı'nda pist kapatıldığı için ağır risk altında Ankara’ya geri döndürüldü. Ayıptır!'' ifadelerini kullandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacağımız İYİ Parti Genel Başkanı Sn. @meral_aksener ‘inde içinde bulunduğu uçak Atatürk Havalimanında pist kapatıldığı için ağır risk altında Ankara’ya geri döndürüldü.— Tahsin Tarhan (@tahsintarhan) February 5, 2020
Ayıptır❗️
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