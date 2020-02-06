Bakan Turhan önceki gün Sabiha Gökçen için açıklama yapmıştı: Pist yorgun

Sabiha Gökçen'de yaşanan uçak kazası Ulaştırma Bakanı Turhan'ın önceki gün yaptığı açıklamaları akıllara getirdi. Bakan Turhan dün yaptığı açıklamada, "Sabiha Gökçen'de bir pistimiz var. Bu pistimiz çok yoruldu" demişti.

Sabiha Gökçen'de meydana gelen kaza sonrasında Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın dün yaptığı açıklama akıllara geldi. Turhan, Sabiha Gökçen'le ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'un trafiği de giderek artıyor ancak Sabiha Gökçen'de bir pistimiz var. Bu pistimiz çok yoruldu. Uçuşların olmadığı saatlerde gece hemen hemen her gece piste bakım yapılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmeye çalışan 177 yolculu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolarına ait uçak pistten çıktı. Uçağın ağır hasar aldığı kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Bakan Turhan açıklama yapmıştı

Yaşanan bu kaza, Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın Sabiha Gökçen'le ilgili dün yaptığı açıklamayı akıllara getirdi. Haber Global'in aktardığına göre Sabiha Gökçen'de trafiğin arttığını ve bir pistin de çok yorulduğunu ifade eden Turhan, "Sabiha Gökçen'deki pist imalatımız devam ediyor. Bu yılın sonunda hizmete açmayı planlıyoruz. Sabiha Gökçen'in trafiği de arttı" ifadelerini kullanmıştı.

'Bu pistimiz çok yoruldu'

Piste her gece bakım çalışmalarının yapıldığını belirten Turhan sözlerine şöyle devam etmişti:

"İstanbul'un trafiği de giderek artıyor ancak Sabiha Gökçen'de bir pistimiz var. Bu pistimiz çok yoruldu. Uçuşların olmadığı saatlerde gece hemen hemen her gece piste bakım yapılıyor. İstanbul Havalimanımıza frekans tahsisi istekleri olduğu gibi, buraya da uçuş talepleri var ancak biz bunu yeni pistin yapılmasına kadar şimdilik durduruyoruz. Eski pisti de bakıma alacağız. Onun için şu anda buraya yeni frekans vermeyi durdurduk. Bakan Turhan'ın 'yorgun' dediği pistin, yaşanan bu son kazadaki pist olup olmadığıysa henüz netlik kazanmadı"