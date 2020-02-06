Türk Dışişleri'nden 'PKK yöneticilerinin katılımıyla Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen' Kürt Konferansı'na tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Avrupa Parlamentosu’nda bugün düzenlenen skandal bir etkinlikte, PKK terör örgütünün elebaşılarının ve destekçilerinin de katılımıyla terör propagandası yapılmış, Türkiye’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin tehditlerde bulunulmuştur.

- AB’nin de terör örgütleri listesinde yer alan PKK terör örgütü elebaşılarının Avrupa Parlamentosu’nda bir etkinliğe katılmalarına izin verilmesi ve etkinlikte terör propagandası yapılması teröre açıkça destek vermek demektir.

- Terör örgütleriyle ayrım yapılmaksızın mücadele edilmesi prensibini de yok sayan bu gayriresmi faaliyeti şiddetle lanetliyoruz. Bu faaliyete izin verilmesi Terörle Mücadeleye ilişkin 2017/541 sayılı AB Direktifini ve Avrupa Parlamentosu Başkanlık Bürosunun 2 Ekim 2017 tarihinde aldığı kararı da ihlal etmekte, dolayısıyla AB’nin kendi ilkeleriyle de çelişmektedir.

Belçika'ya 'terörle mücadelede iş birliği' çağrısı

- Diğer taraftan, Ariadna Davası çerçevesinde Belçika mahkemesince verilen haksız kararın Belçika’da kain AP içindeki belli çevreleri terörizmi destekleme konusunda cesaretlendirdiği de görülmektedir. Belçika’nın, davaya konu mahkeme kararını boşa çıkaracak mevzuat değişikliğini gecikmeden hayata geçirmesini ve terörle mücadelede ülkemizle işbirliği yapmasını bekliyoruz.

- AB kurumlarını ve AB üyesi ülkeleri terör örgütlerine karşı kararlı durmaya ve teröristlere artık kol kanat germemeye davet ediyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan açıklama

Öte yandan, konuya ilişkin bir diğer açıklama da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Konuya ilişkin yazılı açıklamasında Kalın, şu ifadelere yer verdi:

- Avrupa Parlamentosu’nda bugün düzenlenen bir konferansta alenen terör örgütü PKK propagandası yapılması ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize hakaretler savrulmasına göz yumulması, utanç verici bir skandaldır. Avrupa Birliği’nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK’ya kapılarını açan AP, terörizme açıkça destek vermekte ve suç işlemektedir.

- Düzenlenen konferansa kırmızı bültenle aranan terör örgütü elebaşlarının katılması, Avrupa’nın ortasında terörizmin meşrulaştırılması ve özendirilmesidir.

- Bu skandalı şiddetle kınıyoruz. Binlerce masum insanı katleden eli kanlı teröristleri AP çatısı altında konuşturanlar, onların suçlarına ortak olmuştur. Akl-ı selim sahibi herkesi bu skandala imza atan kişileri en şiddetli şekilde kınamaya davet ediyoruz.