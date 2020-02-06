Ahmet Hakan: Erdoğan'ın uçağında görünmek için öne atıldım, bağıran ceket giydim

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Berlin Zirvesi dönüşünde, Cumhurbaşkanlığı uçağındaki gazeteciler 'dönüş' pozu verirken en arkaya geçmesi ve yüzünün görünmemesine ilişkin gelen yorumların ardından bu kez biraz öne eğildiğini ve 'bağıran bir ceket' giydiğini belirtti.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Berlin Zirvesi dönüşünde, Cumhurbaşkanlığı uçağındaki gazeteciler ‘dönüş’ pozu verirken en arkaya geçmesi ve fotoğraf karesinde yüzünün görünmemesine ilişkin gelen yorumların ardından bu kez bazı ayrıntılara dikkat ettiğini yazdı.

Hakan, bugünkü yazısında fotoğrafta görünmek için biraz öne eğildiğini ve 'bağıran bir ceket' giydiğini belirtti.

Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sonrası uçakta poz veren gazetecilerden Hakan, "Bu kez hiç çekinmeden ve herkesi yararak biraz öne doğru atıldım. Fotoğrafta bariz bir şekilde görünmek için bağıran ceket giymeyi ihmal etmedim. Tam fotoğraf çekilirken gözlerin bana çevrilmesine hiç aldırış etmedim. Dört bir taraftan arkalarda kalmamam için özel bir çaba sarf edildi. Çekim sırasında yapılan her türlü mavra karşısında soğukkanlılığımı korudum" düşüncelerini dile getirdi.

Hakan, "Fotoğraf çeken arkadaşımız, 'Aman abi, bizi yakma' diye fısıldadı kulağıma. Poz verilirken tebessüm etmek ile aşırı ciddi durmak arasında gidip geldim. En son fotoğraf servis edilirken... 'Buyurun kazasız belasız fotoğraf' notu düşüldü" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Hakan’ın Berlin dönüşünde en arkada durması ve yüzünün sadece belirli bir kısmının çıktığı fotoğraf sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından eleştirildi.

Dört yıl önce, "Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kat’â binmeyeceğim" diye yazan Ahmet Hakan 2019 yılında, Erdoğan’ın Bosna Hersek ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı uçağına binmişti.