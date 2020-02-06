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10:32 06 Şubat 2020
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    Banka - ATM

    Bankaların faiz dışı kazançları 106.2 milyar TL'ye ulaştı

    © AFP 2019 / Ozan Köse
    Türkiye
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    2019 yılında faizden 420.4 milyar lira elde eden bankaların, faiz dışı kazançları 106.2 milyar TL'ye ulaştığı öğrenildi. Bu kazanç ise para transferi, bakiye sorgulama, fatura ödeme, hesap işletim ücreti gibi kalemlerden oluşuyor.

    2019 yılında faizden 420.4 milyar lira elde eden bankaların, faiz dışı kazançları 106.2 milyar lira oldu. Faiz dışından elde edilen bu kazancın 16 milyar lirası kredi kullandırdıkları müşterilerden aldıkları ücret ve komisyonlardan geldi. Bankacılık hizmetleri adı altında 20 farklı kalemden alınan ücretler toplamı ise 49.6 milyar lira oldu. Böylece 65.6 milyar lira ‘hizmet'ten kazanç sağlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, sektörün 2019'da elde ettiği 49.7 milyar liralık net kârını da aşan bu tutar, 2017'de 36.3 milyar, 2018'de ise 48.7 milyar liraydı.

    'Yasal düzenlemelere uygun'

    Bloomberg haber ajansı geçtiğimiz günlerde, ekonomi yönetimi ve Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB), ücret, komisyon ve masrafların sayısını azaltmaya yönelik bir düzenleme üzerinde çalıştığını iddia etti.

    TBB ise yayınladığı mesajda bankaların aldığı ücretlerin yasalara uygun olduğu açıklaması yaptı.

    Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, açıklamada "Ekonomik faaliyetin finansmanında ve ödeme sisteminin çalıştırılmasında hayati öneme sahip olan bankaların ürün ve hizmetleri karşılığında bireysel müşterilerinden talep ettikleri ücret, komisyon ve masraflar yasal düzenlemelere uygun olarak belirlenmektedir" ifadelerine yer verildi.

    Krediden 322.9 milyar

    Geçen yıl bankaların toplam faiz gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 420.4 milyar lira oldu. Bankaların mevduata, para piyasaları işlemlerine, ihraç edilen menkul kıymetlere, repo işlemlerine ödediği toplam faiz ise 258.1 milyar TL oldu. Böylece bankalara faizden net 162.3 milyar lira gelir kaldı. Kredilerden elde edilen faiz 322.9 milyar lira, mevduata ödenen faiz 174.6 milyar liraya ulaştı. Yani bankalar toplam mevduat için ödedikleri her 1 liralık faize karşın, kredi faizinden 2 lira kazandı. Diğer yandan vatandaşın bankalara tüketici kredilerinden kaynaklı 466.5 milyar liraya borcu var. Geçen yıl tüketici kredilerine ödenen faiz 63.5 milyar lirayı buldu.  Kredi kartlarına ise 2019'da 13.9 milyar lira faiz ödemesi yapıldı.

    Batık arttıkça faiz kazandırdı

    BDDK'nın aylık bankacılık sektörü verileri, 2019 yılında takibe düşen kredilerden alınan faiz gelirlerindeki artışı da ortaya koydu. 2018'de patlak veren kur krizi ile birlikte ekonomik darboğaza giren vatandaş kredi borçlarını ödemekte zorlanınca takipteki kredi tutarı hızla arttı. 2017 sonunda 63.6 milyar liradan, 2018 sonunda 93.6 milyar liraya çıkan batık krediler 2019 sonunda ise 150 milyar liraya kadar çıktı. 2017'de takipteki kredilerden 1.2 milyar lira faiz geliri elde eden bankalar, 2018'de 5.1 milyar lira, 2019'da ise 9.6 milyar lira faiz geliri elde etti. Oysa 2017'ye kadar takipteki alacaklardan yıllık ortalama 1 milyar lira seviyesinde faiz elde ediyordu. Bankalar 10 yılda toplam 23.3 milyar lira faiz gelirini sadece takipteki alacaklardan kazandı.

    Etiketler:
    Kar, Faiz, Ücret, Komisyon, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Banka
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