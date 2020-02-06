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11:01 06 Şubat 2020
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    Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki enerji kesintisine ilişkin çalışma yürüten ekipler, denizin altında 11 kilometre uzunluğundaki kabloda oluşan arızanın yerini tespit etti. Erdek ilçesi İlhanköy Mahallesi'nden denizin dibinden kablolarla adaya sağlanan elektriğin kesilmesiyle ilgili Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

    Marmara Adası'na ana hattan elektrik verilmeye başlandı

    © AA / Ahmet Pesen
    Türkiye
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    Balıkesir'de 39 gün önce bir geminin deniz altından geçen elektrik kablolarına zarar vermesi sonucu elektriksiz kalan Marmara Adası’nda çalışmalarını tamamlayan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri, adaya ana hattan elektrik vermeye başladı.

    Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da toplamda 4 şehirde 5 milyonun üzerinde kişiye hizmet veren UEDAŞ, Balıkesir'in Marmara Adası'nda bir geminin çapa atması nedeniyle denizaltı kablolarının kopması sonucu yaşanan kesintiyle ilgili çalışmalarını tamamladı.

    Yeni yıl öncesinde ada ve çevresine yerleştirilen dev jeneratörler ile aydınlanan Marmara Adası, artık tamamen ışıklarına kavuştu. UEDAŞ ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen yoğun ve titiz çalışmalarının sonucunda denizaltı kablolarını onararak ada halkının mağduriyetini giderdi.

    Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda, denizin dibinden giden elektrik kablolarının arızalanması nedeniyle saatlerdir elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrik dağıtım firması tarafından jeneratör kurma çalışmalarına başlandı.
    © AA /
    Saatlerdir elektrik verilemeyen Marmara Adası'nda jeneratör kuruluyor
    Deniz altında çalışmalar sürerken ada halkının elektriksiz kalmaması için adaya 8 TIR malzeme ile dev jeneratörler taşınmış, ada aydınlatılmıştı. UEDAŞ ekipleri bu süre içinde üç farklı noktada, on ayrı ekibi tarafından yürütülen çalışmalarıyla deniz altı kabloları onararak Marmara Adası'na tekrar elektrik verilmesini sağladı.

    ‘Geminin çapa atması sonucu hatlarımızda hasar oluştu’

    Marmara Adası'nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, "29 Aralık 2019, Pazar günü saat 16:00 civarında adada elektrik kesintisi ile ilgili SCADA sistemine bilgi geldi ve kısa sürede olaya hemen müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucu bölgeden geçen bir geminin çapa atması sonucu Avşa ve anakaradan Marmara Adası'na giden denizin altındaki toplamda üç kablomuzda hasar oluştuğunu tespit ettik. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için sevkiyatını gerçekleştirdiğimiz jeneratörlerle 31 Aralık günü adaya enerji verdik" dedi.

    Tüm bu süreçte hava ve deniz koşullarının uygun hale gelmesiyle birlikte özel ekipmanlar ve 25 kişilik ekiple kabloların onarım işlemine başladıklarını belirten Gökay Fatih Danacı, "İlk tamirimizi 13 Ocak'ta gerçekleştirerek, normal jeneratörlerin dışında adanın tamamına ana karadan enerjiyi temin ettik. 3 Şubat itibariyle üç kablomuzun da tamirini gerçekleştirerek, onarım işlemlerini tamamlamış olduk. Bu süreçte başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, Kaymakamlığa ,Belediyeye, yöre halkına ve tüm ekibimize yardımlarından ve katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Gökay Fatih Danacı, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Marmara Adası, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ
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