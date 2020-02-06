İçişleri Bakanlığı: Büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün öğle saatlerinde 155 polis imdat hattına yapılan ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi durdurdu.

Ekipler, yaptıkları kimlik sorgulamasında H.D. ve F.K'nin PKK mensubu olduğunu tespit etti.

Toprağa gömülü 5.5 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin Nilüfer ilçesinde bir alana 5.5 kilogram patlayıcı gömdüğü belirlendi.

Uzman ekiplerce yapılan kazı çalışması sonucu, patlayıcı madde ve bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin, eylem yapmak üzere başka bölgelere de patlayıcı malzeme gömmüş olabilecekleri şüphesiyle sorgularına devam ediliyor.