Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında incelemeler sürüyor: Uçağın parçalandığı yerde emniyet alanı bulunması gerekiyordu

Dün akşam saatlerinde yaşanan ve 3 kişinin ölümü ve çok sayıda yolcunun yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasında, uçağın düştüğü yerde hasar azaltma amacıyla bulunması gereken 'RESA alanının' bulunmadığı belirtildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde yaşanan kazada, Pegasus Havayolları'na ait bir uçak kırıma uğradı. 177 yolcusu ve 6 mürettebatı bulunan uçak, 25-30 metre yükseklikten düştü ve üçe bölündü. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, yaralananlar ise çevredeki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan Ankara, 3 kişin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasıyla ilgil son derece önemli teknik bir sorunu ya da 'eksiği' konuşuyor.

Habertürk'ten Olcay Akdilek'in haberine göre, Ankara'da da Başta Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere havacılık sektörüyle ilgili tüm birimler kazayı ve kaza gerekçesini araştırmak üzere harekete geçti.

Araştırılan konulardan biri de, sektörde kısaca 'RESA' olarak bilinen 'Pist Sonu Emniyet Alanı'. Piste erken temas eden veya pist sonunda duramayan bir uçağın uğrayacağı zararı azaltmak üzere öngörülen ve şerit sonuna bitişik alan olarak tanımlanan RESA'nın 90 metre uzunluğunda olması gerektiği belirtiliyor.

Sabiha Gökçen'de ise söz konusu Resa alanının bulnunmadığı ve uçağın da RESA alanının olması gereken yerde bulunan 25 metrelik uçuruma düşerek parçalandığı kaydedildi.

Uzmanlar, bunun bir maliyet kalemi olduğunu belirterek "Buna ilişkin bir çalışma ya da değerledirme yapılmadığı görülüyor. Kaza sonrasında tüm bu konular değerlendirilecek ve durum yeniden gözden geçirilecek" açıklamasında bulundu.