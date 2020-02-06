Turkuaz taksiler sarıya dönebilecek

İstanbul Taksiciler Esnaflar Odası Başkanı Eyüp Aksu, turkuaz taksi sahiplerinin sarı renkli taksi tarifesi ile yolcu taşıyabilmesi için İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne (İBB) başvurduklarını söylemişti. Bugün çıkan karara göre isteyen turkuaz taksi sahipleri sarı taksiye dönebilecek.

İstanbul'da 1 Haziran 2018'den itibaren başlayan uygulama ile sarı taksilerin yanı sıra üst segment (D) olan turkuaz renkte taksiler dönemi başlamıştı. Turkuaz taksileri kullanan yolcular sarı taksilere nazaran yüzde 15 daha fazla ücret ödeyerek konforlu yolculuk etme imkanına sahip oluyorlardı. Hal böyle olunca turkuaz taksilerin fazla ücret nedeniyle talep görmediği belirtilmişti.

'1000 TL'ye mâl olacak'

Milliyet'ten Derin Gökçe'nin haberine göre, bugün konuyla ilgili karar çıktı. İstanbul Taksiciler Esnaflar Odası Başkanı Eyüp Aksu, "İsteyen turkuaz taksi sahipleri artık yollarına sarı taksi olarak devam edebilecekler.Tarifeleri de sarı taksi tarifesi olacak" dedi.

İstanbul'da 350'ye yakın turkuaz taksinin olduğunu belirten Aksu, bu dönüşümün taksi sahiplerine 1000 TL'ye mâl olacağını söyledi.