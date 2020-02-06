İYİ Partili Aydın: AK Parti'den bize doğru kayma var

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, bu yıl sonunda 400 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Üye geçişleri ilk dönemde MHP-CHP ve AKP sırası ile olurken, son dönemde AKP-MHP-CHP şekline dönüştü" dedi.

Aydın, 266 bin üyeye ulaştıklarını ve kuruluş döneminin aksine son dönemde AK Parti’den geçişlerin yükseldiğini söyledi.

Yıl sonunda 400 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Aydın, İYİ Parti’ye daha önce en çok MHP’den üye geçişi olduğunu söyledi. Şimdi ilk sırayı AK Parti’den geçenlerin oluşturduğunu belirten Aydın, Sözcü gazetesinden Emin Özgönül’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Üye geçişleri ilk dönemde MHP-CHP ve AKP sırası ile olurken, son dönemde AKP-MHP-CHP şekline dönüştü. AKP’den bize doğru kayma var.”

'Çoban aradı, 'Gelin üye yapın' dedi'

Öte yandan İYİ Parti'nin üye sayısını artırmak için 'Alo, siz gelemiyorsanız, biz gelelim' kampanyasına değinen Aydın, “Kampanya duyurusu sonrası, Gölbaşı’nda çobanlık yapan Hüdaverdi Gürler, arkadaşlara ulaşmış ‘Madem alo deyince gelip üye yapıyorsunuz, ben çobanım ama arazideyim. Gelin beni de üye yapın’ diyor. Çoban arkadaşımıza rozetini de ben taktım" ifadelerini kullandı.

Halen AK Parti’nin 10 milyon, CHP’nin 1 milyon 250 bin, MHP’nin 470 bin, HDP’nin ise 40 bin üyesi bulunuyor.