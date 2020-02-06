Kızına cinsel istismardan tutuklanan babaya 30 yıl hapis cezası

DHA'nın aktardığı habere göre, Develi'de yaşayan Hüseyin D., temizlik işlerine giden eşi F.D.'nin evde olmadığı sırada kızı A.D.'ye cinsel istismarda bulundu.

Çocuğun durumu anlattığı annesi F.D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hüseyin D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hüseyin D., son savunmasında önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve suçlamaları reddettiğini söyleyerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa 30 yıl hapis cezası verdi.