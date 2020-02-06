AK Partili Çelik'ten Başbuğ'un açıklamalarına yanıt: Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacak

"2009’da askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanma teklifini getirenler araştırılsın" diyen Başbuğ'a bir yanıt da AK Partili Çelik'ten geldi. "Bu, Genelkurmay Başkanlığı makamını da kendi birtakım kişisel inisiyatifleri için istismar etmek anlamına gelir" diyen Çelik, yarın suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Özel Yetkili Mahkemeler ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin sorusunu yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda "Parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız" çağrısını hatırlatan Çelik şunları söyledi:

© DHA / Başbuğ'dan Erdoğan'a yanıt: Doğru bildiklerimizi söylemekten hiçbir şey bizi alıkoyamayacak

Bu, Genelkurmay Başkanlığı makamına da Türk demokrasisine de saygısızlıktır. Genelkurmay Başkanlığı makamını da kendi birtakım kişisel inisiyatifleri için istismar etmek anlamına gelir.

Kişiler emekli olduktan sonra, demokratik anlayışla, akılla izah edilemeyecek birtakım fikirlerini ortaya savurup, ondan sonra da 'Genelkurmay Başkanlığı yaptım' diyerek bu makamın arkasına sığınamazlar."