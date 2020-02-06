Kayıt
16:10 06 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Minik Halime teşhisi konulamayan hastalıkla savaşıyor: 'Bu durum bizi aştı, devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz'

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104134/45/1041344532.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002061041344560-minik-halime-teshisi-konulamayan-hastalikla-savasiyor/

    Rize’de Emine ve Nuh Kandemir çiftinin 4 çocuğundan biri olan Halime Sena Kandemir, tam teşhisi konulamayan hastalıkla mücadele ediyor. Yaklaşık bir yıldır evinde tedavi altında tutulan minik Halime'nin ailesi, masrafları karşılamakta güçlük çektiklerini belirterek, hayırseverlerden yardım istedi.

    Kentte yaşayan Emine ve Nuh Kandemir çiftinin en küçük çocuğu olan Halime Sena, 1 yaşından sonra ortaya çıkan hastalıkla mücadelesini sürdürüyor. 6 aylıkken diyafram ameliyatı olan minik Halime'nin, bir yaşından itibaren ortaya çıkan hastalığının ardından gün geçtikçe kasları zayıflayarak, yutkunma yetisi de zorlaştı. Bir süre de yoğun bakımda kalan küçük çocuk, evde bakım için hastaneden taburcu edildi.

    Yaklaşık bir yıldır evinde ailesi tarafından tedavi altında tutulan minik Halime Sena’nın ailesi, bir maaşla geçindiklerini, tedavi için aylık yaklaşık 4 bin TL harcadıklarını söyleyerek yetkililerden ve duyarlı vatandaşlardan yardım istedi.  Evde solunum cihazına bağlı beslenmesi hortumlarla sağlanan Halime'nin hastalığının tam teşhisi araştırılıyor.

    'Hastalığına teşhis konulamadı'

    3 kız ve 1 erkek olmak üzere 4 çocukları olduğunu belirten anne Emine Kandemir, kızlarının hastalığına teşhis konulamadığını belirterek, şunları söyledi:

    "2011 yılında 3 yaşındaki çocuğumuz da aynı hastalıktan hayatını kaybetti. Onda da aynı belirtiler vardı. 2017 yılında dünyaya gelen Halime Sena, 6 aylıkken diyafram ameliyatı oldu. Diyafram fıtığı çıktı, akciğer enfeksiyonu geçirdi. Doktoru bize ameliyat olması gerektiğini söyledi. Yırtığı nefes alma yerinde olduğu için riskli bir ameliyattı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde ameliyatını yaptırdık. O ameliyatın iyi geçtiğini söylediler ama bayağı sorunlar vardı. Bağırsağı yukarı kaçmıştı. Onu uzattılar. Ameliyatının ardından 8 aylıkken neden hala yürüyemiyor diye nörolojiye başvurdum. Daha önce 3 yaşındaki kızımı kaybetmiştim. Bu nedenle durumdan şüphelendim. Nöroloji'nin verdiği EMG'yi yaptırdık. Bunun ardından bize hastalığının nöroptati olduğu söylendi. Genetik açıdan da araştırma yapılabilmesi için bize İstanbul ya da Ankara'ya gitmemiz söylendi. Cerrahpaşa'ya başvurduk. Çapa'da 15 gün yattık. Orada her şeye bakıldı ve gerekli tahlilleri yapıldı. Aradan 9 ay geçmesine rağmen kızımın hastalığına teşhis konulamadı."

    'Bir şeyi gözden kaçırdığımız zaman kızımızı kaybedebiliriz'

    Kaslarının zayıflaması nedeniyle yutmakta güçlük çektiğini gözlemlediklerini söyleyen anne Kandemir, şunları kaydetti:

    “Yutma testi için 3 ayda bir Ankara'ya kontrollere gittik. Yutması bozulduğu için 1 sene boyunca burundan beslendi. Burundan beslenince reflüsü yeniden yükseldi. Böyle olunca yeniden reflü ameliyatı yapılması söylendi. Bir şey olmasından korktuğum için biraz geciktirdik. Bu sürede akciğer enfeksiyonları sıklaştı. 1 sene geçtikten sonra akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma alındı. Önce Rize'den Samsun'a gönderildik. Doktorumuz Hacettepe'deydi ve bizi oraya aldırdı. Orada yoğun bakıma alındı. Entübasyon sırasında Halime'nin neredeyse kalbi duracaktı. Daha fazla entübe edilemeyeceği için boğazının delinmesi gerektiği söylendi. Boğazı delindi ve ondan sonraki süreçte yoğun bakım ortamında evde bakılabilmesi için bize eğitim verildi. Bu pahalı bir hastalık. Günü biten ölür ama bu hastalığa iyi bakamazsan ölümü tez olabilir. Her şeye dikkat edilmesi gerekiyor. Devamlı kontrol halindeyiz. İlaçlarını veriyoruz, nabzını kontrol ediyoruz. Herhangi bir şeyi gözden kaçırdığımız zaman Allah korusun kızımızı kaybedebiliriz."

    'Mucizeyi Allah'tan bekliyorum'

    Doktorların umudu kestikleri için hastalarını eve gönderdiklerini ifade eden anne Kandemir, “Daha iyi bir duruma gelmesi ve hastalığına teşhis konulabilmesi için Cumhurbaşkanımızdan da yardım istiyorum. Bu kas hastalıkları için nerede bir çare, bir imkan ve bir umut varsa benim çocuğum ve onun gibi olanlara yardım eli uzatılsın. Yurt dışında imkanlar biraz daha iyi durumda. Mucizeyi Allah'tan bekliyorum. Yürüyüp, koşması zor olsa da en azın şu hortumlarından kurtulsun istiyorum. Kızımı istediğim gibi kucağıma alsam; benim kızım göğsümden ayrı durmasaydı. Şimdi hastalığın teşhisi için ücretli bir genom tahlili yapılacak. Kas üzerindeki en son teşhis bununla yapılıyor. Genetik doktorumuz bunda da yüzde 30 sonuç çıkabileceğini söyledi. Biz yine de hastalığına teşhis konulabilmesi için umutlandık. En azından bunun olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

    'Gücümüz artık bu hastalığa yetmiyor'

    Baba Nuh Kandemir ise ekonomik durumlarının hastalıkla mücadeleye yetmediğini anlatarak şöyle dedi:

    "Ülkemizde sağlık alanında önemli gelişmeler olmasına rağmen bu tür hastalarda doktorların yazdığı şekilde değil, kısıtlanmış bir şekilde malzeme veriliyor. Bu açıdan çok zorlanıyoruz. Piyasada bunlar aşırı bir fiyatla satılıyor. 3 liralık bir malzemeyi 10 liraya alabiliyoruz. Bizim gibi insanların bu masrafları karşılaması imkansız. Bu tarz hastaların, doktorlar tarafından hangi cins malzemeleri ne kadar kullanacağı raporlandıktan sonra bunların ücretsiz bir şekilde verilmesini istiyoruz. Yaklaşık 1 yıldır evde, kendi imkanlarımız ile bakmaya çalışıyoruz. Yardımlarını bizden esirgemeyen dostlarımız oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum ama bu durum artık bizi aştı. Gücümüz artık bu hastalığa yetmiyor. Çocuğumuza daha güzel ve konforlu bir şekilde bakmayı istiyoruz. Bu durum maddiyata dayanıyor. Ülkemizde maddi durumlar bilinen bir gerçek. Bu konuda hayırsever vatandaşlarımızdan ve devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz.”

    Etiketler:
    Halime Sena Kandemir, Destek, Yardım, Hastalık, Teşhis
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Çığ altında kalan güvenlik güçleri için tören: Aileler gözyaşlarına boğuldu
    Çığ altında kalan güvenlik güçleri için tören: Aileler gözyaşlarına boğuldu
    Karikatür
    Azil defteri kapandı: Trump, Senato'da tüm suçlamalardan aklandı
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet