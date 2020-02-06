RTÜK'ten Fatih Portakal'ın ifadeleri yüzünden FOX'a, deprem yayınları nedeniyle 5 kanala ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sunucu Fatih Portakal'ın ifadeleri nedeniyle FOX TV'ye, deprem yayınları nedeniyle de Halk TV, KRT, Tele 1, TV 5 ve Habertürk'e idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj arama faaliyetleri hakkında 6 Ocak tarihinde FOX TV Ana Haber Bülteni'nde sunucu Fatih Portakal’ın 'Türkiye'yi sömürgeci ilan ettiği' iddiaları RTÜK'te görüşüldü.

Üst Kurul, Portakal'ın 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır…" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle FOX'a idari para cezası uyguladı.

RTÜK gündemine Elazığ depremi yayınları da geldi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, izleme uzmanlarının deprem yayınlarına ilişkin raporlarını da ele aldı.

Üst Kurul'da Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında KRT'de yayınlanan yorumların halkı sorumlu yayıncılık anlayışıyla bilgilendirmekten ziyade izleyicilerde korku, panik, endişe ve karamsarlık duyguları oluşturacak nitelikte olduğu kanaatine varıldı.

Toplantıda, Serdar Akinan'ın, arama kurtarma faaliyetlerinin Türkiye Cumhurbaşkanı’nın deprem bölgesini ziyareti sebebiyle ertelendiği iddiası da değerlendirildi. İnceleme sonucunda Kanun'un "…soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz…" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle KRT’ye para cezası verildi.

'İzleyicilerde korku ve panik oluşturacak nitelikte'

Halk TV’de yayınlanan 'Ceviz Kabuğu' programı da ceza aldı. Programda sarf edilen ifadelerin yine deprem hakkında halkı bilgilendirmekten ziyade izleyicilerde korku ve panik oluşturacak nitelikte olduğu gerekçesiyle Halk TV’ye RTÜK tarafından para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.

RTÜK ayrıca deprem yayınları nedeniyle ceza Tele 1, TV 5 ve Habertürk'e de idari para cezası yaptırımı uyguladı.