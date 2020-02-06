Muhittin Böcek: Antalya'da 53 liralık dubalara 1050, 9 bin liralık arı heykellerine 80 bin TL ödenmiş

Muhittin Böcek, düzenlediği basın toplantısında, Konyaaltı Sahil Projesi’ne dair merak edilen konulara açıklık getirdi.

Konyaaltı Sahili işletme ihalesi iptali ile ilgili basın toplantısıyla kamuoyunu bilgilendiriyoruz. #CanlıYayın 📡 https://t.co/XSKmcbq4fI — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) February 6, 2020

Menderes Türel döneminde Yap-İşlet-Devret usulüyle yaptırılan ve Alkoçlar A.Ş.’ye devredilen Konyaaltı Sahili işletmesi, uğranan kamu zararından dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 Ocak 2020’de iptal edilmişti.

Alkoçlar A.Ş. ise bu karara karşı yargı yoluna başvurmuştu. Gazete Duvar'ın haberine göre Konyaaltı Sahil Projesi’ndeki yolsuzlukları kamuoyuyla paylaşmak için kameralar karşısına geçen Muhittin Böcek, sözlerine şöyle başladı:

“Yapılan incelemeler ve Sayıştay 2018 Denetim Sonuç Raporu, İçişleri Bakanlığı Özel Teftiş Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı tespitleri, Büyüşehir Belediyesi İç Denetim Birimi ve ilgili daire başkanlıkları raporları sonucunda 20 Ocak 2020’de ranta 'dur' dedik.

İki defa 129 milyon TL bedelle Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkılan ve daha sonra belediye tarafından 254 milyon TL’ye tamamlanan Konyaaltı Sahil Projesi’nden elde edilen kira geliri, bırakın yapılan 254 milyon TL’lik yatırımı karşılamayı, işletme giderinin bile altında kalarak, iki yılda 15 milyon 19 bin lira zarara yol açmıştır. Sizlere, vereceğim birkaç örnekle paralarımızın nerelere harcandığını göstermek isterim."

Dört malzemede zarar 3 milyon TL

Konyaaltı Sahil Projesi’nde kullanılan malzemeleri/ürünleri dört örnek üzerinden tek tek açıklayan Muhittin Böcek’in verdiği bilgilere göre, 2020 yılında birim fiyatı 53,10 TL olan beton duba 1.050,20 TL’den 1.751 adet, 9 bin 440 TL olan olan arı figürlü bitki heykeli 80 bin 240 TL’den 4 adet, 13 bin 393 TL olan sokak antrenman parkuru 619 bin 500 TL’den 1 adet, 1.475 TL olan oyun elemanı 34 bin 839,50 TL’den 9 adet alındı ya da yaptırıldı.

Sadece bu dört malzemede/üründe belediyenin yaklaşık 3 milyon TL zarara uğratıldığını belirten Böcek, daha önce de Yap-İşlet-Devret usulüyle ihaleler yapıldığını ancak bu ihalelerde hem yatırım gerçekleştirildiğini hem de işletme devrinin 10 yıl ile sınırlandığını belirtti.

Konuşmasının sonunda belediyenin 20 Ocak verdiği kararın yürütmesinin mahkeme tarafından durdurulmasına da değinen Böcek, kendilerine henüz resmi bir yazının gelmediğini, o yüzden ellerindeki bilgi ve belgeleri mahkemeye sunamadıklarını, verecekleri cevaptan sonra da mahkemenin vereceği karara güvendiklerini belirterek sözlerini tamamladı.