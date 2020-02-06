Çığ altında kalarak hayatını kaybeden askerin babası: Soğuk sadece üşütür sanıyorduk, içimizi yaktı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketleri sonucu hayatını kaybeden Çatak Kayaboğazı Karakol Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Eskişehir'e getirildi. Karaca'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, burada askeri törenle karşılandı.

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Aslan Kabukçuoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel, askeri ve mülki erkân, kamu kurum müdürleri, Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın babası Yasin Karaca, annesi Nurhan Karaca, kardeşi Oğuzhan Karaca, ailesi ve yakınları katıldı.

Tabuta sarılıp gözyaşı döktüler

Anne Nurhan Karaca'nın feryatları cenazeye katılanları duygulandırdı. Anne Nurhan Karaca, "Annem beni bırakma, Ben sensiz ne yaparım?" diye hayatını kaybeden oğluna seslendi. Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın cenazesi, götürüldüğü Kanlıpınar Şehitliği'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

'Allahım yardım et bu çocuklara'

Tarkan Karaca'nın esnaflık yapan babası Yasin Karaca'nın, ilk çığ haberini aldığı sırada sosyal medya hesabında "Allahım yardım et bu çocuklara" dediği görüldü. Karaca, oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra ise ‘Soğuk sadece üşütür sanıyorduk, içimizi yaktı' paylaşımında bulundu.