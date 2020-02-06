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23:25 06 Şubat 2020
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    Sabah saatlerine kadar çatışmaların yaşandığı karargahta görevli darbe sanığından 'uyuyakaldım' savunması

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    Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığında şube müdürü olarak görev yapan sanık eski kurmay yarbay Halil İbrahim Yıldırım, sabah saatlerine kadar çatışmaların yaşandığı karargahta, yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle uyuyakaldığını iddia etti.

    15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahındaki eylemlere ilişkin 243 sanıklı davaya, esas hakkındaki savunmaların alınmasıyla devam edildi.

    Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda yapılan duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

    'Darbe girişimi gecesi nöbetçi olmamasına rağmen Jandarma Genel Komutanlığı'na geldiği ve müşteki Tuğgeneral Veli Turan'ı derdest eden darbecilerle birlikte hareket ettiği tespit edilen' eski kurmay yarbay Halil İbrahim Yıldırım esasa ilişkin savunma yaptı.

    Olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığında şube müdürü olarak görev yaptığını anlatan Yıldırım, saat 19.30 gibi mesaiyi terkettiğini, evine giderken internette "Genelkurmay'a terör saldırısı" başlıklı bazı haberler gördüğünü ve bunun üzerine görev yerine döndüğünü öne sürdü.

    Terörle mücadele saikiyle karargaha gittiğini iddia eden Yıldırım, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını televizyondan izlediğini, bir süre sonra silah sesleri duyduğunu, dışarıdan patlama sesleri gelmesi üzerine binadan çıkarak iç bahçeye geçtiğini söyledi.

    Gece boyunca yaşananları anlamak için çaba sarfettiğini iddia eden Yıldırım, "İstihbarat Değerlendirme Merkezine geçtim. Kimse yoktu. Gelişmeleri televizyondan takip ediyordum. Jandarma Harekat Başkanı Arif Çetin'in açıklamalarını televizyondan dinledim. Yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle odada uyuyakaldım." diye konuştu.

    Yıldırım, sabah saatlerine doğdu uyandıktan sonra odasına geçtiğini, yoğun silah ve çatışma sesleri duyduğunu ve hemen kafeteryaya inip orada da polis ekiplerine sığındığını söyledi.

    Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını söyleyen Yıldırım, FETÖ üyesi olmadığını, 15 Temmuz'da darbe girişimine katkı sunacak bir eylemde bulunmadığını ileri sürdü.

    Yıldırım, ByLock, operasyonel hat, telsiz kayıtları ve güvenlik kamera görüntülerinin delil olmayacağını savunarak, hakkındaki bu delilleri uluslararası kuruluşların incelemesini talep etti.

    Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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