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    Hırsızı durdurmak isterken silahla başından vuruldu

    Hırsızı durdurmak isterken silahla başından vuruldu

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    Başakşehir’de bir siteye giren hırsız, kendisini fark eden bir kişiyi boğuşma sırasında silahla başından vurdu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, hırsız ise kısa sürede yakalandı. Hırsızın kaçtığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Olay, saat 19.00 sıralarında Bahçeşehir Tahtakale Mahallesi Fırat Caddesinde bulunan lüks bir sitenin önünde yaşandı. İddiaya göre, siteye hırsızlık amacıyla giren ismi öğrenilemeyen bir kişi fark edilince olay yerinden kaçmaya çalıştı. Koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışan hırsızı Sancar İhsanov, seslenerek engel olmak istedi.

    Kendisini durdurmak isteyen şahsı başından vurdu

    İkili arasında kısa süren boğuşmanın ardından hırsız belindeki tabancayı çıkararak iki el ateş etti. Saldırganın silahından çıkan mermiler İhsanov’un başına isabet etti. İhsanov kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

    Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

    Çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise başından vurulan İhsanov’a müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhsanov'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Hırsız polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı

    Bir kişiyi silahla yaralayan ve olaydan sonra kaçarak uzaklaşmak isteyen saldırgan, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Ekipler ise havaya ateş ederek durdurmaya çalıştı. Ancak dur ihtarlarına uymayarak kaçan şahıs polisin yaptığı çalışma ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    Hırsızın kaçtığı o anlar kamerada

    Lüks siteye hırsızlık için giren ve kendisine müdahale etmek isteyen şahsı başından vuran hırsızın, lüks siteye girmeden önce bir restorana girerek gözlem yaptığı ve olay sonrasında kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın lüks site yakınında restorana girdiği ve olay sonrasında kaçtığı görülüyor.

    Etiketler:
    Yaralama, Başakşehir, Hırsız
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