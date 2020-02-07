Kayıt
02:27 07 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Kurtulmuş: Erken seçimden bahsetmek Türkiye'ye vakit kaybettirmektir

    © AA / Fahrettin Gök
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 31
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104058/17/1040581703.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002071041348873-kurtulmus-erken-secimden-bahsetmek-turkiyeye-vakit-kaybettirmektir/

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de erken seçimi falanca istiyor diye olmaz. Seçimin rasyonel şartları oluşursa zaten seçim olur. Erken seçim olacak hiçbir rasyonel şart yoktur. Türkiye seçimlerden daha yeni çıkmışken bir erken seçimden bahsetmek Türkiye'ye vakit kaybettirmektir, önüne engel koymaktır" dedi.

    Kurtulmuş, TV 100'de katıldığı "Yüz Yüze" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 

    İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırıda Rusya'nın rolünün olup olmadığına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, süreçlerin hepsinde Türkiye'nin, vatandaşlarını ve dünyayı vaktinde zamanında bilgilendirdiğini söyledi. 

    Muhataplara da bilgilerin doğru ve zamanında iletildiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Biz orada Ruslara rağmen bir şey yapma arzusunda değiliz. Bizim derdimiz Ruslarla da anlaşarak, kurulan 12 gözlem kulesinden 2 tanesini takip etmek, güvence altına almak. Cumhurbaşkanımızın tavrı çok nettir. Şehitlerimizden sonra Suriye'de yeni bir sürece giriyoruz." diye konuştu. 

    Kurtulmuş, hem sahada hem masada güçlü olunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

    "Biz her şeyi açık bir şekilde konuşuyoruz. Ruslardan da gizli kapaklı bir şey olmuştur. Rejimin saldırısının belki bu şekilde olacağı detaylarıyla bilinmese bile Rusların da böyle bir şeyden haberdar olması, herhalde akla yakın olandır diye düşünüyorum. Ama sonuçta bu durumu Rusların da düzelteceği bir sürecin içinde olacağız. Ne biz ne de Ruslar, 'Astana süreci bitti' demiyor. Bu aramızda bir bağın olduğunun göstergesi. Artık vekalet savaşlarıyla Ruslar dahil kimsenin savaş kazanması mümkün değil. Rejimin de İdlib halkını öldürerek sonuç alması mümkün değil." 

    'Verdikleri sözde dursalar göçmen sorunu çözülmüş olur'

    Kurtulmuş, "İdlib'den büyük bir göç dalgası gelmesi durumunda Türkiye ne yapacak?" sorusu üzerine, Türkiye'nin bu konuda tüm dünyaya örnek olacak çalışmalar yaptığını anımsatarak, "Onun için dünyayı yanımıza çekmeye çalışıyoruz. Zaten 4 milyon muazzam bir sayı. Bizim gayemiz güvenli bölge oluşturarak insanların buralara gitmesi. Amerika ve Rusya sadece bu verdikleri sözde dururlarsa zaten Suriye'deki göçmen sorunu çözülmüş olur." değerlendirmesinde bulundu. 

    Numan Kurtulmuş, "(ABD) Kongrenin gündemine Türkiye gelecek mi, orada yaptırımlar söz konusu olacak mı?" sorusuna da şöyle cevap verdi: 

    "Biz, Amerika'nın tavrını, tarzını öyle romantik olmadan, gerçekçi bir şekilde görmemiz lazım. Türk-Amerikan ilişkileri, tarih boyunca hiçbir zaman böyle tek bir çizgide seyretmedi. İnişler var, çıkışlar var. 'Koptu' denilen noktalara geldi, hiç kopmadı. Bunu Amerika da koparamaz. Bu bölgede hala İslam coğrafyasında demokrasisi, yerleşmiş ekonomisi olan, bu bölgede bir istikrar unsuru olan Türkiye var. Bunu kaybetmeyi göze alamaz. Ama artık yeni bir Türkiye var, buna alışması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarzı, onlarla yaptığı ikili görüşmeler, ortaya koyduğu tavır ve tarz, çok net. Dolaysıyla biraz zorlanıyorlardı başta. 'Bu bizim bildiğimiz Türkiye değil, bu başka bir Türkiye.' diyorlardı. Şimdi ona yavaş yavaş alışacaklarını düşünüyorum. Bir de tabi bütün bu farklılıklar içerisinde Türkiye gerçekçi politikadan hiç kopmuyor. Onun için romantik değil lafını söyledim." 

    !Şu anda makro göstergeler son derece olumlu'

    Bölgedeki ve dünyadaki tüm meselelerin demokrasi, müzakere ve uzlaşı ile çözüleceğine inandıklarını söyleyen Kurtulmuş, "Amerika'nın gündemi var. Bazen buna en yüksek perdeden cevap veriyoruz. Mesela 'Ermeni soykırım' tasarısı temcit pilavı gibi ne zaman ilişkiler bozulduğunda kongreye gelir. Onun bir kıymetiharbiyesi olmadığını onlar da bilir. Ama sürekli bunu da gündeme getirip bunun üzerinden Türkiye'ye şey yapmak isterler. Şimdi Amerika ile aramızda iki tane de çok somut mesele var. Bunlardan birisi FETÖ'ye verilen destektir. Hala FETÖ'nün elebaşısı orada. İkincisi de PYD/YPG'ye verilen destektir. Bu iki sorun, hayati mesele olarak duruyor. F-35, S400 buradaki tavrımız bellidir." diye konuştu. 

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, erken seçimle ilgili soru üzerine de şunları kaydetti:

    "Erken seçim yok, Türkiye'de erken seçimi falanca istiyor diye olmaz. Seçimin rasyonel şartları oluşursa zaten seçim olur. Erken seçim olacak hiçbir rasyonel şart yoktur. Türkiye geçtiğimiz 5 yılda altı tane seçim yaptı. 2023'te genel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2024'te de belediye seçimleri yapılacaktır. Türkiye seçimlerden daha yeni çıkmışken bir erken seçimden bahsetmek, Türkiye'ye vakit kaybettirmektir, önüne engel koymaktır. Ekonomik kriz yoktur, ekonomi çok büyük badirelerden geçti. Özellikle dış saldırılarla ekonomi üzerine büyük operasyonlar yapıldı. Şimdi çok şükür, ülke derlenme toparlanma sürecinde, bu yıl son üç çeyrekte bir pozitif büyüme yakalandı, 2020 daha iyi olacak. Zaten şu anda makro göstergeler son derece olumlu. 2020'yi Türkiye'nin yüzde 4-5 aralığında bir büyüme ile kapatacağını ümit ediyorum."

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Çığ altında kalan güvenlik güçleri için tören: Aileler gözyaşlarına boğuldu
    Çığ altında kalan güvenlik güçleri için tören: Aileler gözyaşlarına boğuldu
    Karikatür
    Azil defteri kapandı: Trump, Senato'da tüm suçlamalardan aklandı
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet