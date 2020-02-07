Barlas: Sabiha Gökçen'deki kaza yeni havalimanında olsaydı nasıl istismar edeceklerini hayal edebiliyor musunuz?

Sabah yazarı Mehmet Barlas, Sabiha Gökçen'de yaşanan uçak kazasına değindiği bugünkü yazısında "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kaza eğer yeni İstanbul Havalimanı'nda olsaydı, birilerinin bu olayı nasıl istismar edeceklerini hayal edebiliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasına değindi.

Barlas, yaşanan kaza ve felaketlerden 'bazılarının karlı çıkmaya çalışacağını' iddia ederek "Bazıları için felaketlerden bile kârlı çıkmak mümkündür. Örneğin çığ altında kalanların yasını yaşarken, birilerinin kalkıp "Cumhurbaşkanının danışmanı yüzünden çığ felaketi yaşandı"dediklerini duymadık mı?" ifadelerini kullandı.

Barlas ayrıca, aynı kaza İstanbul Havalimanı'nda yaşandığı takdirde konunun istismar edileceğini söyledi.

Barlas'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kaza eğer yeni İstanbul Havalimanı'nda olsaydı, birilerinin bu olayı nasıl istismar edeceklerini hayal edebiliyor musunuz? Ama şimdi elverişsiz hava şartlarının ve şiddetle yön değiştirebilen fırtına şiddetindeki rüzgarların, her hava alanında olabileceğini bilmek durumundayız. Belli ki böyle bir durum Pegasus uçağını piste çarptı."

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ tarafından başlatılan 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmalarına da değinen Barlas, Başbuğ'un 'anlamsız bir taraflılıkla polemiklere karıştığını' öne sürdü:

"Artık kafalarımızı perdelerden kurtarıp, özgürce düşünmeye alışmamızın zamanı geldi geçiyor... Hem toplumu hem de devleti kuşatmaya çalışan FETÖ komplolarının faillerini cezalandırmak yerine birbirimizi yemeye çalışmamız da aklı zorlayan durumlardan biri değil midir? Mesela FETÖ'nün siyasi ayağı üzerindeki tartışmalar sırasında eski Genelkurmay Başkanlarından birinin anlamsız bir taraflılıkla polemiklere karışması aklı zorlamıyor mu?"