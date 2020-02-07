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11:36 07 Şubat 2020
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    Feriköy Mezarlığı'ndaki 'tecavüz girişimi' davası sanığı ilk duruşmada tahliye edildi

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    Türkiye
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    İstanbul Şişli'deki Feriköy Mezarlığı'nda İ.Ü. adlı kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak hakkında dava açılan sanık İkram Ç. hakim karşına çıktı. Müştekinin kendisine iftira attığını ve parasını da çaldığını söyleyen İkram Ç'nin tahliyesine karar verildi.

    Geçtiğimiz yıl Feriköy Mezarlığı'nda İ.Ü.'ye tecavüz girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 19.5 yıla kadar hapsi istenen İkram Ç., tutuklu kaldığı süre nedeniyle edildi.

    İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık İkram Ç. getirildi. Müşteki İ.Ü ise duruşmaya gelmezken Aile Bakanlığı avukatı duruşmada hazır bulundu.

    'Hayat kadını gibi görünüyorlardı'

    Sanık İkram Ç. kimlik sorgusunda inşaat teknikeri olduğunu ve bir çocuk babası olduğunu belirtti. Olay günü saat 04.00 sıralarında kullandığı araçla Tarlabaşı'nda seyir halindeyken 3 kadının beklediğini gördüğünü belirten İkram Ç. savunmasında şunları söyledi:

    "Dış görünüşlerinden hayat kadını gibi görünüyorlardı. Müşteki aracın içine dikkatle bakarak aracıma yaklaştı. 'Kalacak mısın?' diye sordu. 'Ne kadar ücret istiyorsun?' diye sordum. '150 TL' dedi. Kabul ettim. Araca bindi. Uyuşturucu alacağını söyledi. Tarlabaşı'nda bir yerde bir şahıstan uyuşturucu istedi. Bu adam maddeyi getirmeye gidince müşteki benden para istedi. Bunun üzerine cebimdeki 2 bin 700 TL paranın tamamını çıkarıp 100 TL müştekiye verdim. Şahıs uyuşturucu maddeyi getirdi. Müşteki parayı verdi."

    Daha sonra müştekiye nereye gideceklerini sorduğunu söyleyen İkram Ç. "'Birkaç mekanım var, onlardan birine gideriz' dedi. 'Ev yok mu' dedim, 'Yok' dedi. Onun tarifiyle devam ettik, yol boyunca 10'a yakın kırmızı ışık vardır. Pek çoğunda durdum. Müştekiyi zorla götürmüş olsaydım, durduğum esnada çıkabilirdi" dedi.

    'Bir anda cinsel saldırı şüphelisi oldum'

    Müşteki kadının kendisini sonradan mezarlık olduğunu öğrendiği yere götürdüğünü öne süren İkram Ç. olayı şöyle anlattı:

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    "Arabadan indi, 3-4 metre ileriden bir pet şişe getirdi. Pet şişenin ağzı folyoyla kapalıydı, içerisinde kalem vardı. Sonra çakmağıyla birlikte uyuşturucusunu kullandı. Daha sonra bana yanaşmaya başladı. Bir ara elinin cebime gittiğini fark ettim. Sonra yine eli gidince 'Sen ne yapıyorsun?' dedim. Bu sırada cebimi kontrol edince paranın olmadığını gördüm. Müşteki hızlıca hareket etti. Ben de pantolonu çekip kemerimi bağlayıp 'Param nerede' diye müştekiye doğru koşarken müşteki kaçmaya başladı. Müştekiyi yakaladığım anda birlikte yere düştük. Ellerini kontrol ettim, parayı görmedim. Parayı attığını düşünüyorum. Çıplak vaziyette çıkışa gitti. Avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Fiziki müdahalede bulunmadım. Sağa sola parayı bulmak için bakarken boşluğumdan faydalanarak çıkışa koşmaya başladı. Müştekiyi yakalayamadım, sonra aracıma bindim. Caddeye çıktığımda müştekinin koşarak benzinliğe girdiğini gördüm. Etrafında insanlar toplanmıştı. Paramı alabilirim düşüncesiyle orada beklemeye devam ettim. Polisler geldi. Onlara müştekinin paramı çaldığını söyledim. Polisin elinde el feneri vardı. 'Mezarlığa gidelim belki paramı bulurum' dememe rağmen gitmediler, beni ve müştekiyi karakola götürdüler. Bir anda cinsel saldırı şüphelisi oldum. Olay yerine tekrar gittiğimizde zaten 4-5 saat geçmişti. Bu aşamada zaten müştekiyi bırakmışlardı. Mezarlıkta üzerindeki kıyafetleri almış, sadece külot ve çorabını bırakmıştı. Külotlu çorap inceydi herhangi bir müdahale olsaydı yırtılırdı. Hakkımda iftira attı. Suçlamaları kabul etmiyorum."

    Mahkeme heyeti, sanığın savunmasını alınmış olması, mevcut delil durumu, tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

    Müşteki ve tanığın bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.  

    Etiketler:
    Duruşma, Mahkeme, Tahliye, Hırsızlık, Polis, Tecavüz, Mezarlık, Feriköy, Şişli, İstanbul
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