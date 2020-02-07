Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Rusya'dan bir heyet yarın Türkiye'ye geliyor. İhtiyaç olursa liderler düzeyinde görüşülecek" dedi.

Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutunda ortak basın toplantısı düzenledi.

İdlib'deki durumla ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

- İdlib'deki durum vehametini koruyor, rejimin saldırıları yüzünden birçok insan evini terk etti.

- Rejim bizim askerlerimize de saldırdı. 8şehidimiz oldu. Karşılığını verdik bu konudaki kararlılığımızı Rusya'ya da ilettik.

- Rejimin garantörü olan Rusya'yla bu süreci tekrar değerlendiriyoruz. Askerlerimiz her gün Rus muhattaplarıyla görüşüyorlar.

- Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile görüşmesinin sonunda heyetlerin buluşması konusunda hemfikir oldular.

- Rusya'dan bir heyet yarın Türkiye'ye geliyor. İhtiyaç olursa liderler düzeyinde görüşülecek.

- Rejimin İdlib'e saldırılarını yarın gelecek heyetle görüşeceğiz.

- Terörle mücadeledi iki yüzlülüğü biz anlatmaktan yorulduk. Bazı Avrupa Birliği ülkeleri ise yorulmadı. Bir terör örgütünün kırmızı bültenle aranan insanlarının AP'de ağlanmasını neyle izah edeceğiz. Geçmişte de buna benzer toplantılar yapmışlardı biz tepki gösterdik.

- Bu sefer bu isimleri listede göstermediler. Arkadaşlarımız Remzi Kartal'ın da aralarında bulunduğu teröröristlerin salonda bulunduğunu tespit etti. Bu politikalar AB'ye güveni sarsıyor.

#CanlıYayın📡

Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile Ortak Basın Toplantısı



📍 Ankarahttps://t.co/JEMqvvCtX1 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 7, 2020

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