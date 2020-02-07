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13:07 07 Şubat 2020
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    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak

    Sabah yazarı Güngör: Bu iddialar Pegasus'u kapattırır

    © REUTERS / MURAD SEZER
    Türkiye
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    Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıkarak üç parçaya ayrılan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği Pegasus'a ait yolcu uçağıyla ilgili iddiaları köşesine taşıdı. Güngör, "Bu iddiaların bir kısmı bile doğruysa vay halimize" ifadesini kullandı.

    İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak üzere İzmir'den havalanan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı önceki akşam pistten çıkarak parçalandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, uçağın 2 pilotu hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

    Bugünkü köşe yazısında Pegasus'la ilgili iddialara değinen Sabah yazarı Dilek Güngör, "Pegasus'la ilgili 8 ayrı dosyadan bahsediliyor. Öğrendiğim kadarıyla, bunlar şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetleme Hizmetler Müdürlüğü'nde müfettişlerin incelemesinde" dedi.

    'Pegasus pilotları hızla geldikleri piste uçağı neden indirmeye çalışıyor da pas geçmiyor?'

    Güngör, 'Bu iddialar Pegasus’u kapattırır' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

    © AA /
    Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında incelemeler sürüyor: Uçağın parçalandığı yerde emniyet alanı bulunması gerekiyordu
    "Nereden başlasam bilemiyorum... Bir tarafta gencecik yaşta yitip giden canlar, diğer tarafta hastanelerde tedavi altına alınan yaralılar... Hem çok üzgünüm, hem de daha büyük bir felaket yaşamadığımıza seviniyorum.

    Biliyorsunuz, önceki akşamüstü Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçak normalden daha hızla piste inmeye çalışırken, tutunamayıp, savruldu. Üç parçaya ayrılan uçak yandı. Hepimizin yüreği ağzına geldi.

    Neden oldu, nasıl oldu? Kafalar öyle karışık ki... Pilotaj hatası mı, maliyet hesabı mı, yönetimsel zaaflar mı, yoksa pist problemi mi? Benim aklımın almadığı, kulenin ters rüzgâr uyarılarına rağmen, Pegasus pilotları hızla geldikleri piste uçağı neden indirmeye çalışıyor da pas geçmiyor?

    ***

    'Bu meselenin üstü kapatılmasın'

    Uzman bir arkadaşıma sordum. Bir uçak pisti pas geçtiğinde ekstra 500 kilogram yakıt harcıyormuş. Bunun maliyetinin 285 dolar olduğunu söylüyor. Koskoca Ali Sabancı böyle bir para için pilotlara baskı yapmıyordur herhalde!

    Peki bir soru daha... Neden normalden daha hızlı bir şekilde piste yaklaşıyor? Yoksa uçağın fren sisteminde de mi problem var?

    © AA / Erhan Elaldı
    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak için ABD'den heyet geliyor
    Dün Pegasus'un Genel Müdürü Mehmet Nane çıkıp bazı açıklamalar yaptı. Ama bu soruların hiçbirine yanıt verilmedi. Herhalde kara kutuyla ortaya çıkacaktır.

    Ama tek bir dileğim var. Bu meselenin üstü kapatılmasın! Farkındayım, 'ne demeye çalışıyorsun' diye aklınızdan geçiriyorsunuz. Çok uzatmadan anlatayım.

    Bu elim kazadan sonra Pegasus'un geçmişteki benzer hadiselerini araştırırken Gülsen Yalçın Yılmaz'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımına rastladım. Eşinin Pegasus'ta çalıştığını ancak bakımsız uçaklar, pilotlara yapılan mobbinglerle ilgili rapor tuttuğu için işten atıldığını söylüyordu. İrtibata geçtim... Uçak teknikeri eşi Güngör Yılmaz'ın Pegasus'ta çalıştığı dönemde tespit ettiği uygulamalara ait iddiaları yenilir, yutulur cinsten değil! Bu şikâyet dilekçelerini, ekleriyle birlikte devletin ilgili kurumlarına göndermişler.

    Hatta şöyle söyleyeyim, Pegasus'la ilgili 8 ayrı dosyadan bahsediliyor. Öğrendiğim kadarıyla, bunlar şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetleme Hizmetler Müdürlüğü'nde müfettişlerin incelemesinde... Neler mi var bu dosyaların içinde? Mesela, hat bakım sorumlularıyla, teknik ekiplerin ve genel müdürlüğün yazışmaları...

    Örneğin, bir tanesi 6 Eylül 2019 tarihinde Adana uçağıyla ilgili... Adana'daki hat bakım sorumlusuyla genel müdürlük arasındaki e-mail trafiğini içeriyor. Uçağın pilot koltuklarının bağlanmış olduğu kızakların aşındığı, acil önlem alınması, kızakların değişmesi gerektiği belirtiliyor. Bunun deftere işlenmesi durumunda uçağın kurallar gereği uçamayacağı söyleniyor. İddiaya göre, teknik personeli İstanbul'da olan Pegasus şirketi, uçağı o halde getirttiriyor.

    ***

    'Kaza yapan Trabzon uçağından parçalardan birini alıp başka bir uçağa takıyorlar'

    Bir başka iddia... Trabzon'da 13.01.2018'de pist başında manevra yaparken kontrolden çıkan TC-CPF kodlu uçakla ilgili...

    Dilekçede yazılanlara göre, genel müdürlükten bazı kişiler kaza yapan Trabzon uçağından parçalardan birini alıp, başka bir uçağa takıyorlar. Doğruysa vahim! Zira, normalde, kaza kırım elemanlarının dışında kimsenin böyle bir yetkisi yok.

    © AA /
    Hürriyet gazetesi havacılık uzmanı Cebeci: Sabiha Gökçen'de rüzgar kırılmasıyla ilgili cihaz yok
    Dahası da var... 4.10.2019 tarihinde SAV-Sivas seferini yapan TC-NCE adlı uçakla ilgili...

    Uçağın iniş takımlarında bir sorun var. E-mail trafiğine yansıyanlar korkunç...

    Sivas'taki havalimanında bunun fark edilerek teknik ekip talep edilmesi gerekirken, o meydanda anlaşmalı ekip olmadığı ve uçak pistte fazla bekleyip şirkete para kaybı yaratacağı için mobbingle arıza deftere işlenmiyor. İniş takımları arızası olan uçak o şekilde İstanbul'a geliyor.

    Dedim ya, bu iddiaların bir kısmı bile doğruysa vay halimize..."

    Etiketler:
    Pilot, Trabzon, Adana, Kara kutu, Mehmet Nane, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Sabiha Gökçen Havaalanı, İstanbul, Sabah gazetesi, Dilek Güngör, Pegasus Havayolları, Pegasus
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