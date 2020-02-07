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13:07 07 Şubat 2020
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Salı günü grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım

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    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün siyasi ayağını 11 Şubat Salı günü partisinin grup toplantısında açıklayacağını belirterek, "Elazığ depreminin arkasından kalkıp özel bir tartışma alanı yaratmayı doğru bulmuyorum. O nedenle bir hafta erteledim. İsim de belge de vereceğim, her şeyi vereceğim" dedi.

    Kılıçdaroğlu, Kafa Radyo canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

    Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un 'FETÖ'nün siyasi ayağı' konusundaki açıklamaları ve AK Partili milletvekillerinin Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunma hazırlığı tartışmalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Gece yarısı 01.00 sıralarında bir yasal düzenlemenin, Milli Savunma Bakanlığından, ordudan, muhalefetten gizlenerek bir oldubittiyle kabul edilmesi, bu yasal düzenleme sonucunda terfi ettirilen ya da yeni yerlere getirilen kişilerin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra neredeyse tamamının tutuklanıp hapse atılması, herhalde sıradan bir olay değildir. Salı günü grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım."

    'İsim de vereceğim, her şeyi vereceğim'

    Bir başka soru üzerine, "FETÖ'nün siyasi ayağı nedir?" üzerinde önce bir tanım yapılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "İş adamı ayağı diyoruz mesela. Baklavacı ayağı bile çıktı ortaya. Üniversite, eğitim, medya ayağı çıktı ortaya. Bir de bunun siyasi ayağı vardır yani. Onu da ortaya koyacağım. Şimdi Elazığ depremi oldu. Arkasından kalkıp özel bir tartışma alanı yaratmayı doğru bulmuyorum. Yani insanlar, Türkiye bir anlamda yasta. Herkes oraya odaklanmış vaziyette. Yaraların sarılması lazım. Bir siyasi çekişmenin olmamasına özen gösterdim. O süre içerisinde bizim, Türkiye böyle acılar yaşarken, o acıları bir anlamda görmezden gelip, Türkiye'yi başka bir yöne doğru çekiyormuşuz gibi bir algının doğru olmayacağını düşündüm, o nedenle bir hafta erteledim. İsim de belgede vereceğim, her şeyi vereceğim.

    'Başbuğ'un açıklamaları doğrudur'

    Başbuğ'un yaptığı açıklamalar doğrudur. 'Efendim, Kılıçdaroğlu da oradaydı.' Ben o zaman grup başkanvekiliyim o gece zaten ben orada yokum. Çünkü nöbetçi Hakkı Suha Okay'dı o gece orada. Kaldı ki biz bunu nasıl kabul etmişiz. Diyor ki 'CHP de kabul etti.' Ya biz Anayasa Mahkemesine götürmüştük. Bunlar Meclis'in tutanaklarını dahi yalanlama noktasına geldiler. Bereket versin Parlamentodaki görüşmeler tutanaklara yansıyor. Dolayısıyla tutanaklar var elde. Bu kadar yalan söylemek de ayrı bir maharet işi herhalde. Benim aklım almıyor. Siyasette bu kadar yalan nasıl söyleniyor aklım almıyor."

    'AK Parti afet bölgesi ilan edilmesini istemiyor, olumsuzluğu Bahçeli'nin omuzlarına yıkmak istiyor'

    Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasına ilişkin soru üzerine, Elazığ'a giderek depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarını, yaralıları ziyaret ettiğini, vatandaş ve esnafla konuştuğunu, ayrım yapmadan farklı partiden belediye başkanlarıyla görüştüğünü anlatarak, deprem bölgesi olan Elazığ ve Malatya'nın afet bölgesi ilan edilmesi şeklinde ortak bir talebin olduğunu kaydetti.

    Bunun üzerine talebi değerlendirip bir çalışma yapıp, o çalışmayı da Parlamentoya sunacaklarını ilettiklerini, bu ifadelerin ardından Bahçeli'den "CHP'den gelecek olan hiçbir öneriye biz olumlu bakmayız, 'Evet' demeyiz" şeklinde bir açıklama geldiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları aktardı: "Olabilir, bizden gelenlere 'Evet' diyeceksiniz diye bir kural yok. O zaman Sayın Bahçeli afet bölgesi ilanıyla ilgili öneri getirir, biz destek veririz. Amaç sorunu çözmek değil mi? 'CHP veriyorsa ret ama siz verirseniz biz kabul ederiz, buyurun, getirin, verin' dedik. Ama öyle anlaşılıyor ki AK Parti'nin talebi doğrultusunda, AK Parti buranın afet bölgesi ilan edilmesini istemiyor. İstemediği için de kendisi olumsuzluğu üstlenmek istemiyor, olumsuzluğu Bahçeli'nin omuzlarına yıkmak istiyor. Bahçeli de böyle bir açıklama yaptı. Doğrusunu isterseniz ben Sayın Bahçeli'nin neden ve hangi gerekçeyle CHP'den gelecek hiçbir öneriye hayır diyeceğini doğrusunu isterseniz aklım almıyor."

    'Tatil demek ne kadar doğru bilmiyorum ama işte çocukları orada'

    Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ'dan kar tatiline gitmesine ilişkin Genel Başkan ne düşünüyor?" şeklindeki soruyu yanıtlarken, İmamoğlu'nun bu konuda gerekli açıklamaları yaptığı kaydetti.

    "Sizce yaptığı doğru muydu?" şeklindeki soruya Kılıçdaroğlu, şu karşılığı verdi: "Elazığ'a gitmesi doğruydu. Çünkü biz hemen deprem sonrası büyükşehir belediyelerimizin yardım kampanyalarını organize ettik. O çerçevede en büyük yardımı yapan da doğal olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızdı. Hem diğer belediyelerin yaptığı yardımlar, orada örgütümüzün çalışmaları, vatandaşın içinde bulunduğu durum, pozisyon bu konuları yerinde görmek için gitti oraya. Sonra Tunceli'ye de uğradı. Tatil demek ne kadar doğru bilmiyorum ama işte çocukları orada. Onları alıp birlikte İstanbul'a geldiler. Bu tür konularda duyarlı olmak gerekiyor."

    Etiketler:
    Devlet Bahçeli, MHP, Milli Savunma Bakanlığı, AK Parti, İlker Başbuğ, Kafa Radyo, deprem, Elazığ, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, FETÖ
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