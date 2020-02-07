900 bin konut satış için hazır: En fazla konut stoku İstanbul’da, en az Hakkâri’de

Ülke genelinde 900 bin adeti aşan konut stokunda İstanbul 260 bin adetle ilk sırayı alıyor. İstanbul’u 130 bin adetle Ankara, 76 bin adetle İzmir takip ediyor. En düşük konut stokunda ise Şırnak ve Hakkari 35 adet ile son sırada yer alıyor.

CNN Türk’ün aktardığına göre gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com, Türkiye’nin konut verilerini açıkladı. Ocak 2020 sonu itibarıyla Türkiye genelinde satılık konut stoku 904 bin 052 adet olarak açıklandı.

En düşük konut stoku 35 adet ile Şırnak ve Hakkari’de

Türkiye konut stok ortalaması verilerine göre, en fazla konut stoku 260 bin 903 adetle İstanbul’da. İstanbul’u 130 bin 3 adetle Ankara, 76 bin 44 adetle İzmir takip etti. En düşük konut stoku ise 35 adet ile Şırnak ve Hakkari’de.

Rakamlara göre Türkiye ortalama konut metrekare satış fiyatında en yüksek il 4 bin 446 TL ile Muğla oldu. Muğla’yı, 3 bin 579 TL ile İstanbul, 2 bin 916 TL ile de İzmir takip etti. Ortalama konut metrekare satış fiyatının en düşük olduğu il sıralamasında ilk üçü 917 TL ile Hakkâri, 976 TL ile Ağrı ve bin 3 TL ile Mardin paylaştı.

Konut yatırımında en uzun geri dönüş Tunceli’de

Endeksa’nın analizlerinde konut pazarlama süreleri de dikkat çekiyor. Ortalama 94 gün ile Muğla Türkiye genelinde birinci sırayı alırken, ikinciliği ortalama 91 gün ile Giresun ve Karabük paylaşıyor, üçüncü sırada ise 90 gün ile Rize, Sinop, Trabzon, Kastamonu, Düzce ve Muş geliyor. Konut yatırımının geri dönüş süresi sıralamasında en düşük 13 yıl ile Ağrı iken, 33 yıl ile Tunceli geri dönüş süresi en uzun il oldu.